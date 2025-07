Copa CFK terá finais de todas as categorias no Bola 15

Serão disputadas nesta quinta, 24, a partir das 15 horas, no Bola 15, no 2º Distrito de Rio Branco, as finais da Copa CFK. A programação começa com a decisão entre Escolinha do Galvez x Cruz Azul, no Sub-14. Na sequência as decisões são: Flamenguinho x Cruz Azul, no Sub-12, e CFK x Escolinha do Galvez, no Sub-10.

“Conseguimos realizar mais uma copa com bons jogos e o mais importante promovendo saúde para essa garotada”, declarou o coordenador da Copa CFK, Kinho Brito.

