Copa Amazônica será classificatória para a Copa Bolpebra

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), acompanhou nesta semana uma série de visitas técnicas realizadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Nos dias 20 e 21, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu o secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Daniel Alex Fortunato, e o coordenador-geral de Execução, Fiscalização e Prestação de Contas, Rafael Silveira, para acompanhar de perto o andamento das obras de infraestrutura em execução no estado.

“Essas visitas são muito importantes porque nos permitem apresentar, de forma transparente, os avanços das obras que estão transformando a infraestrutura do Acre. Nosso compromisso é garantir que cada rodovia, ponte e ramal seja entregue com qualidade, melhorando a mobilidade, a segurança e a vida das pessoas”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As agendas começaram com uma reunião na sede do Deracre, em Rio Branco, onde foram apresentados os projetos que contam com apoio do governo federal, por meio de convênios. Em seguida, a comitiva vistoriou trechos estratégicos da malha viária.

Na AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre, os técnicos percorreram áreas em que as equipes atuam no alargamento da faixa de rolamento, com serviços que incluem recomposição de acostamentos, aplicação de nova camada asfáltica e tapa-buracos. A intervenção amplia a segurança e melhora o fluxo da rodovia, considerada uma das principais ligações entre a capital e a zona rural do Baixo Acre.

“O Acre tem mostrado como o trabalho conjunto entre governo estadual e governo federal pode gerar resultados. As obras vistoriadas representam investimentos que fortalecem a integração regional, criam condições para o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, atendem às necessidades da população”, afirmou Daniel Alex Fortunato.

Na rodovia AC-445, que conecta os municípios de Bujari e Porto Acre, foram vistoriados os serviços de imprimação do primeiro trecho da pavimentação. A obra, com extensão de 38,26 km, está dividida em dois lotes: 19,60 km no Lote I e 18,66 km no Lote II. Já na AC-40, as equipes avançam com serviços de manutenção do pavimento, utilizando 30 toneladas de material asfáltico por dia, além do apoio de dez equipamentos e 14 profissionais.

Outro ponto visitado foi a rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia, onde está em andamento a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 km do total de 50,2 km da via. A técnica aumenta a durabilidade do pavimento e garante mais segurança aos motoristas, além de reduzir os custos de manutenção a longo prazo.

A agenda também contemplou a vistoria das obras no Ramal dos Paulistas, na zona rural de Porto Acre. No local, o segundo trecho da pavimentação, com 5,02 km, avançou para a fase de imprimação, enquanto o primeiro trecho, com 5,6 km, já alcançou 90% da terraplanagem e mais de 50% dos serviços de drenagem.

Ao todo, a estrada terá 11 km pavimentados, integrando-se à construção da ponte de concreto sobre o Rio Andirá. A estrutura já está com 40% de execução concluída e inclui fundações, blocos de pilares e transporte de vigas metálicas de 20 metros, garantindo à comunidade um acesso seguro para serviços de saúde, educação e escoamento da produção agrícola.

Na Transacreana, rodovia AC-90, as equipes trabalham na recuperação de 59 km, já na segunda fase de execução. Os serviços envolvem reenquadramento de pontos danificados, retirada de pavimento comprometido, impermeabilização, aplicação de CBUQ e recapeamento nos trechos mais críticos. O investimento total é de R$ 37 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado. De acordo com o diretor de Expansão e Planejamento do Deracre, Júlio Martins, que acompanhou a visita, o trabalho técnico é essencial para o avanço das frentes de serviço.

“Estamos cuidando dos detalhes de cada etapa, desde a drenagem até a aplicação da massa asfáltica. Esse acompanhamento próximo garante a qualidade das obras e a confiança da população de que os investimentos estão sendo bem aplicados”, afirmou.

Outro destaque da programação foi a visita ao Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro, obra realizada com apoio do Ministério. Foram restaurados 28,8 km de estrada, com implantação de pavimento asfáltico, recuperação de pontes e instalação de sinalização. A intervenção beneficia diretamente cerca de 16,5 mil pessoas, impactando aproximadamente 500 famílias que dependem da estrada para o transporte de produção rural e acesso a serviços essenciais.

Durante as agendas, a comitiva também conheceu a usina de asfalto do Deracre, que concentra produção de massa asfáltica, insumos e maquinários, reforçando a capacidade de execução direta do órgão.

“Nosso papel é acompanhar de perto a execução, fiscalizar a aplicação dos recursos e garantir que os projetos avancem dentro do cronograma. O que vimos aqui no Acre demonstra seriedade e compromisso, com frentes de trabalho bem estruturadas e obras que estão realmente chegando a quem mais precisa”, reforçou Rafael Silveira.

Com as visitas, o Ministério pôde acompanhar de perto os avanços das obras do governo do Acre por meio do Deracre e verificar a correta aplicação dos recursos, assegurando que os investimentos cheguem de forma eficiente até as comunidades beneficiadas.

