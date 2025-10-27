Cotidiano
Copa Acre vai ter dois jogos eliminatórios na quadra do Tangará
A Copa Acre de Futebol Soçaite terá dois jogos decisivos nesta segunda, 27, a partir das 19 horas, na quadra da Tangará. João Eduardo e Cafu Auto Peças disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Atlético Vila enfrenta o Sport Canal.
Definir grupos
Os vencedores dos confrontos desta segunda estarão classificados na chave B. A chave A é formada por Furacão do Norte, Adalberto Aragão e Grupo GW.
“Vamos ter dois grupos com três equipes e os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais. Chegamos em um momento decisivo da competição”, disse o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7, Wellington Cabeça.
Inmet emite aviso de chuvas intensas com risco de ventos fortes no Acre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira, 27, um aviso de chuvas intensas para o estado do Acre, com perigo potencial classificado como grau amarelo. O alerta se estende até 10h00 de terça-feira (28).
Segundo o Inmet, a região pode registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm acumulados em 24 horas. Além disso, o órgão alerta para ventos intensos de 40 a 60 km/h, que podem causar transtornos em áreas urbanas e rurais.
Escola de Saúde terá foco na preparação de profissionais para o Revalida
Foi publicado nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial do Estado, o Decreto nº 11.779, de 24 de outubro de 2025, que cria a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre (ESP/AC). A instituição será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e funcionará na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco.
A Escola terá como objetivo a formação, capacitação e qualificação de profissionais da área da saúde, com destaque para a oferta de cursos preparatórios voltados a médicos formados no exterior que buscam revalidar seus diplomas por meio do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).
De acordo com o secretário de Governo, Luiz Calixto, a medida busca atender a uma demanda crescente de profissionais que encontram dificuldades para se preparar para o exame.
“Temos um universo muito grande de médicos formados no exterior, que precisam passar pelo processo de revalidação de seus diplomas para poderem exercer a medicina no Brasil, e muitos encontram dificuldades para se preparar para as difíceis provas objetivas e práticas do Revalida”, afirmou.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou que a criação da Escola de Saúde Pública consolida a política de formação continuada das equipes e de fortalecimento do SUS no estado.
“A criação da Escola de Saúde Pública do Acre vem para consolidar esse compromisso, ampliando as oportunidades de capacitação e fortalecendo ainda mais o SUS em todo o estado”, disse.
O decreto também autoriza a Sesacre a elaborar o plano de desenvolvimento institucional, o projeto político-pedagógico e os regulamentos dos cursos e programas, além de editar normas complementares necessárias ao funcionamento da nova instituição.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Diretoria do Galvez confirma início da preparação visando a Copa São Paulo
O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou para segunda, 3 de novembro, no CT do Imperador, o início da preparação do elenco Sub-20 visando a disputa da Copa São Paulo 2026. O grupo vai ser formado por 30 atletas, mas somente 20 estarão relacionados para o torneio.
“Fechamos os últimos detalhes e vamos começar os trabalhos. Serão 60 dias de treinamentos e a meta é realizar uma grande campanha”, declarou Igor Oliveira.
Base mantida
Segundo Igor Oliveira, a base da conquista do Estadual será mantida e as contratações serão pontuais.
“Vamos valorizar o grupo campeão. Estamos trazendo o meia Assaf, ex-Santa Cruz, e o atacante Kerlon, ex-São Francisco, e ainda estamos avaliando alguns nomes. Teremos um elenco forte”, afirmou o presidente.
Rio Branco e São Paulo
A fase de treinamentos do Galvez será desenvolvida em duas fases. A primeira, por 30 dias, será em Rio Branco e a última etapa vai ocorrer em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
