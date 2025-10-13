Copa Acre Soçaite terá três jogos na quadra do Tangará

A primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite terá mais três partidas nesta segunda, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará.

Waldemar Maciel e University abrem a programação em duelo sem favorito. Na sequência as partidas são: Jovens Promessas B e Atlético Vila Real e os Amigos do Depay enfrentam o Borussia.

“Estamos chegando na reta final da primeira fase e a projeção para a sequência do torneio é de partidas ainda mais disputadas”, comentou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.

