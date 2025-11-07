Conecte-se conosco

Cotidiano

Copa Acre Soçaite terá semifinais na quadra do Tancredo Neves

Publicado

3 horas atrás

em

Foto Glauber Lima: Promessa de partidas equilibradas na definição dos finalistas

A Copa Acre de Futebol Soçaite terá nesta sexta, 7, a partir das 20h30, na quadra do Tancredo Neves, os duelos das semifinais. Fox Milan e Vira Real decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Cafu Auto Peças joga contra o Furacão Norte.

Semifinais do feminino

A Copa Acre, no feminino, também vai ter os confrontos pelas semifinais, a partir das 19 horas. Assermurb A e Assermurb B disputam a primeira vaga na final e no outro confronto o Real Sociedade enfrenta o São Francisco.

25 mil premiação

A Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S) vai pagar 25 mil premiação nos torneios. No masculino, o campeão recebe R$ 10.000 e o vice R$ 5.000. No feminino, o título vale R$ 7.000 e o vice R$ 3.000.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Foto: Secom/ACRE

Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.

No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.

“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.

A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.

“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.

De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.

“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo por doações de sangue, com urgência para tipos negativos

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Unidade enfrenta baixa nos estoques e prepara programação especial para o Mês do Doador, em novembro

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está em situação crítica e precisa urgentemente de doações de todos os tipos de sangue, especialmente dos tipos A-, O- e AB-. A direção da unidade pede que doadores já cadastrados retornem e que novos voluntários se apresentem para reforçar os estoques.

“Estamos precisando muito do A negativo, do O negativo e do AB negativo. O positivo está um pouco melhor, mas a gente sempre recomenda que venham doar, porque a qualquer momento o estoque pode esvaziar — é uma transição muito rápida”, alertou o assistente social Jean Carlos.

Segundo ele, a maior parte das doações ocorre quando algum familiar precisa de sangue, mas o desafio é fidelizar os doadores para que contribuam regularmente. “Quando um parente está precisando, há uma mobilização, mas depois as pessoas não voltam mais. O que precisamos é do doador voluntário, que doe a cada dois meses, no caso dos homens, e a cada três meses, no caso das mulheres”, explicou.

Jean Carlos lembrou ainda que uma única bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida, e que os doadores também se beneficiam com os exames gratuitos oferecidos pela unidade. “Além de ajudar o próximo, o doador acompanha sua própria saúde, já que realizamos três exames sem custo nenhum”, destacou.

Mês do Doador

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemonúcleo prepara uma programação especial entre os dias 24 e 28 de novembro.

Durante a semana, haverá ações de acolhimento, palestras com profissionais de saúde, como nutricionistas e oftalmologistas, além de lanche especial e sessões de maquiagem. “Será um momento de agradecer a todos que doaram durante o ano e convidar novos voluntários a participar dessa corrente de solidariedade”, finalizou Jean Carlos.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

6ª Copa TV Gazeta tem mais 4 classificados para fase de quartas de final

Publicado

2 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O Fluminense da Bahia, do ala Mateus Ceará(bola), segue na disputa do título

Partidas equilibradas nessa quinta, 6, no ginásio do Imaculada Conceição, definiu mais quatro equipes classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.

O PSC derrotou o Glória por 5 a 2 e segue na disputa do título. O Chelsea empatou com Pista/Bombeiro Hidráulico por 3 a 3 e com a vitória na partida de ida garantiu a vaga. O Fluminense da Bahia bateu o Aroeira por 4 a 2 e avançou. O Invictus venceu o Granada por 2 a 1 e nas penalidades, o Invictus garantiu a classificação vencendo por 3 a 2.

Em Manuel Urbano

O último classificado  vai ser definido neste sábado, 8, a partir das 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, no confronto entre Villa City e Sena Madureira. O Villa City joga pelo empate para avançar.

Comentários

Continue lendo