Cotidiano
Copa Acre Soçaite terá semifinais na quadra do Tancredo Neves
A Copa Acre de Futebol Soçaite terá nesta sexta, 7, a partir das 20h30, na quadra do Tancredo Neves, os duelos das semifinais. Fox Milan e Vira Real decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Cafu Auto Peças joga contra o Furacão Norte.
Semifinais do feminino
A Copa Acre, no feminino, também vai ter os confrontos pelas semifinais, a partir das 19 horas. Assermurb A e Assermurb B disputam a primeira vaga na final e no outro confronto o Real Sociedade enfrenta o São Francisco.
25 mil premiação
A Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S) vai pagar 25 mil premiação nos torneios. No masculino, o campeão recebe R$ 10.000 e o vice R$ 5.000. No feminino, o título vale R$ 7.000 e o vice R$ 3.000.
Comentários
Cotidiano
Mais de 830 detentos do Acre farão o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade em dezembro
Um total de 832 detentos das unidades prisionais do Acre está inscrito para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), que será realizado nos dias 16 e 17 de dezembro. A prova representa uma oportunidade de ressocialização e acesso à educação, permitindo que os participantes busquem o ingresso no ensino superior ou obtenham a certificação do ensino médio.
No Complexo Penitenciário de Rio Branco, o interno F.H.B. é um dos inscritos. Cursando o ensino médio na Escola Fábrica de Asas, instalada dentro do presídio, ele afirma que o exame é uma chance de recomeço.
“Estou me sentindo novamente parte da sociedade. Através dessas oportunidades, a pessoa pode mudar e ser alguém na vida. Tenho vontade de ser professor de Educação Física”, disse o reeducando, que se prepara com o apoio dos professores da unidade escolar.
A diretora da instituição, Roselí Albuquerque, destaca que o acesso à educação é essencial no processo de reintegração social.
“Muitos interrompem os estudos antes de entrar no sistema prisional. Aqui, eles têm a oportunidade de retomar os estudos e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho quando deixarem o presídio”, explicou.
De acordo com Margarete Frota, chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Enem PPL 2025 terá um diferencial importante: a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio.
“O Enem este ano tem um diferencial. Priorizamos as inscrições para quem está estudando e, também, para quem não concluiu o ensino médio e solicitou por meio do NAF [Núcleo de Atenção à Família]. Para o acesso ao ensino superior, foram inscritos aqueles que manifestaram o interesse”, explicou Margarete.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Comentários
Cotidiano
Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo por doações de sangue, com urgência para tipos negativos
Unidade enfrenta baixa nos estoques e prepara programação especial para o Mês do Doador, em novembro
Comentários
Cotidiano
6ª Copa TV Gazeta tem mais 4 classificados para fase de quartas de final
Partidas equilibradas nessa quinta, 6, no ginásio do Imaculada Conceição, definiu mais quatro equipes classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.
O PSC derrotou o Glória por 5 a 2 e segue na disputa do título. O Chelsea empatou com Pista/Bombeiro Hidráulico por 3 a 3 e com a vitória na partida de ida garantiu a vaga. O Fluminense da Bahia bateu o Aroeira por 4 a 2 e avançou. O Invictus venceu o Granada por 2 a 1 e nas penalidades, o Invictus garantiu a classificação vencendo por 3 a 2.
Em Manuel Urbano
O último classificado vai ser definido neste sábado, 8, a partir das 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, no confronto entre Villa City e Sena Madureira. O Villa City joga pelo empate para avançar.
Você precisa fazer login para comentar.