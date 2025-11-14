Copa Acre Soçaite terá disputa das finais no Tancredo Neves

Serão disputadas nesta sexta, 14, a partir das 19h30, na quadra do Tancredo Neves, as finais da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Na decisão do feminino, a Assermurb “A” joga contra o São Francisco. Na final do masculino, o Fox Milan enfrenta o Furacão do Norte.

Brindes e pixes

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou sorteio de brindes e pixes para os torcedores presentes no Tancredo Neves.

“Queremos fechar a primeira competição com uma grande festa dentro e fora da quadra. O torneio foi promovido com uma grande presença de público e isso é gratificante”, declarou Wellington Cabeça.

2026

A FAF7S prepara um calendário extenso de eventos para a temporada 2026. As categorias de base serão promovidas e a meta é ajudar na formação de novos talentos para a modalidade.

