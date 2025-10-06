Copa Acre de Futebol 7 vai ter 3 partidas na quadra do Tangará

A arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras foi afastada pela CBF

O técnico Abel Ferreira deu outro ponto de vista sobre um possível pênalti na partida entre São Paulo e Palmeiras.

Com virada, o Choque-Rei terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2. Aos sete minutos do segundo tempo, o atacante Gonzalo Tapia foi derrubado na área pelo meia Allan, mas o árbitro Ramon Abatti Abel não assinalou a penalidade.

“Falar sobre arbitragem é algo completo. Podemos falar do lance do Bobadilla que tinha amarelo e podia levar o segundo. Depende de onde você quer olhar. A narrativa que quero construir. Estou ganhando de 2 a 0, depois levo 3 a 2 e vou encontrar formas de… com calma!”, disse Abel sobre um lance envolvendo o meia tricolor Damiám Bobadilla.

“Sobre o lance, vou dar o meu ponto de visto. Se, por qualquer motivo, no momento que o Allan escorrega, a bola estivesse sendo disputada pelo jogador do São Paulo, eu gostaria que fosse pênalti. Mas eu não tenho as leis. O Allan escorrega e depois toca no adversário. Se me lembro bem, a bola está longe. Portanto, foi sem querer. Se o jogador do São Paulo tivesse a oportunidade de disputar a bola, na minha opinião, era um pênalti”, concluiu o treinador do Palmeiras.

Além disso, o clássico teve um momento de desentendimento entre os jogadores na marca de 34 minutos da etapa final, quando o placara mostrava 2 a 2.

Em uma disputa de bola na linha de fundo, Enzo Díaz, do São Paulo, se chocou com Vitor Roque, do Palmeiras, que reagiu com irritação. A troca de empurrões deu início a um princípio de confusão entre os atletas.

O tumulto durou alguns minutos, até que os ânimos foram contidos. Após a situação se acalmar, Ramon Abatti Abel aplicou cartão amarelo para os dois envolvidos.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão.

1 de 5 CBF afasta ábritros Através de comunicado oficial, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (5), o afastamento das arbitragens que comandaram as partidas entre Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, ambas pelo Brasileirão. Na nota, a entidade afirmou que os profissionais serão direcionados a “treinamento, aprimoramento e avaliação interna” para, em um futuro, retornarem aos jogos do Campeonato Brasileiro. Ramon Abatti Abel (árbitro central) e Ilbert Estevam da Silva (VAR) foram os juízes do Choque-Rei que foram afastados pela CBF. São Paulo detona O São Paulo publicou um comunicado oficial criticando duramente a atuação da arbitragem na partida contra o Palmeiras. Segundo o clube, as decisões da equipe de arbitragem influenciaram diretamente no resultado da partida. No comunicado, o São Paulo afirmou ter sofrido um “grave prejuízo esportivo”. Diretor do São Paulo detona VAR no Choque-Rei: ‘Acho que faltou, é uma vergonha’ Leia a nota do São Paulo na íntegra O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC. O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida. Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário — novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem. Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio — passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR. O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria. Presidente Julio Casares

Fonte: CNN