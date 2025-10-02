Copa Acre de Futebol 7 Feminino começa e Santos conquista avança

Começou nessa quarta, 1º de outubro, na quadra do Tangará, a Copa Acre de Futebol 7 Soçaite feminino com três partidas. O Santos derrotou o Borussia por 3 a 1 e avançou no torneio.

A Assermurb, uma das favoritas ao título, goleou o Calafate por 4 a 0 e a equipe do 6 de Agosto bateu o Villa Real por 3 a 2 em um confronto muito disputado.

Sequência no masculino

A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7, no masculino, terá sequência nesta quinta, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Futebol das Estrelas e Villa abrem a programação. Na sequência os confrontos são: Fox Millan x Geraldão e Estação Vip x Amigos do Doka.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários