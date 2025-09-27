Cotidiano
Copa Acre de Futebol 7 começa com quadra lotada e vitória dos favoritos
Com a quadra de grama sintética do bairro Tancredo Neves completamente lotada, começou nessa sexta, 26, a 1ª Copa Acre de Futebol 7 Soçaite.
“Podemos participar de uma verdadeira festa do esporte comunitário. Esse tipo de evento é fundamental para o realizado pela secretaria e os dirigentes da federação estão de parabéns”, declarou o secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim.
O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça, comemorou a festa realizada na abertura da Copa.
“Promover o primeiro torneio e ter quadra lotada nos incentiva para a sequência da competição”, afirmou o dirigente.
Bola rolando
Com a bola rolando, o Fox Milan goleou o Geraldão por 18 a 0 e o Cafú Auto Peças derrotou o Bayern de Munich por 6 a 3.
Cotidiano
São Francisco vence o Andirá e assume vice-liderança do Estadual
O São Francisco derrotou o Andirá por 4 a 3 nesta sexta, 26, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 16 pontos. O resultado classifica os Católicos para a fase de quartas de final do torneio. A derrota mantém o Andirá na 9ª colocação somando 4 pontos e fora da zona de classificação.
Na segunda
O Estadual Sub-17 terá sequência na segunda, 29, a partir das 15 horas, no Florestinha, com o confronto entre Assermurb x Vasco.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz 24 Pts
2º São Francisco 16 Pts
3º Sena Madureira 15 Pts
4º Galvez 13 Pts
5º Rio Branco 13 Pts
6º Vasco 10 Pts
7º Plácido de Castro 8 Pts
8º Assermurb 8 Pts
9º Andirá 4 Pts
10º Adesg 3 Pts
11º Independência 1 Pt
Cotidiano
Santinha vence e é líder grupo 6 do Campeonato Estadual
Duas partidas foram disputadas nesta sexta, 26, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. PSG derrotou o Bangu por 3 a 0 e o Santinha venceu o Recriança por 2 a 1. O PSG conquistou a primeira vitória e o Santinha é líder do grupo 6 com seis pontos.
Rodada dupla
A fase de classificação do Estadual Sub-15 terá dois jogos neste sábado, 27. A partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Independência e Vasco abrem a programação e na sequência o Acre Esporte enfrenta o Rei Artur.
Cotidiano
“Dever cumprindo”, diz Erick Rodrigues após a conquista do acesso
“Dever cumprindo”. Essa foi uma das primeiras frases ditas pelo técnico do São Francisco, Erick Rodrigues, após vitória diante do Andirá por 2 a 0 nessa quinta, 25, na Arena da Floresta. O resultado colocou o São Francisco na decisão do Estadual da 2ª Divisão e garantiu o retorno para 1ª Divisão em 2026.
“A diretoria do São Francisco acreditou no meu trabalho. Trouxe alguns atletas da minha confiança e meta foi alcançada com a equipe de volta à primeira divisão”, declarou o treinador.
Buscar o título
Segundo Erick Rodrigues, a meta, agora, é a conquista do título da 2ª Divisão.
“Consegui tirar o Independência da fila no ano passado na primeira divisão e agora vou tentar ser campeão da segunda divisão. As críticas existem, mas os resultados são a prova do trabalho”, declarou Erick Rodrigues.
Segue no Vasco
Erick Rodrigues afirmou seguir no Vasco no Campeonato Estadual de 2026.
“O trabalho no São Francisco foi excelente, mas tenho um contrato como gestor no Vasco. Existe muita fofoca com relação a minha permanência no clube, mas vou cumprir o acordado e a meta é conquistar o título”, afirmou o técnico.
