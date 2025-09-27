Copa Acre de Futebol 7 começa com quadra lotada e vitória dos favoritos

Com a quadra de grama sintética do bairro Tancredo Neves completamente lotada, começou nessa sexta, 26, a 1ª Copa Acre de Futebol 7 Soçaite.

“Podemos participar de uma verdadeira festa do esporte comunitário. Esse tipo de evento é fundamental para o realizado pela secretaria e os dirigentes da federação estão de parabéns”, declarou o secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim.

O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça, comemorou a festa realizada na abertura da Copa.

“Promover o primeiro torneio e ter quadra lotada nos incentiva para a sequência da competição”, afirmou o dirigente.

Bola rolando

Com a bola rolando, o Fox Milan goleou o Geraldão por 18 a 0 e o Cafú Auto Peças derrotou o Bayern de Munich por 6 a 3.

