Copa Acre de Futebol 7 com jogos equilibrados em mais uma rodada

Mais três jogos equilibrados marcaram a rodada da Copa Acre de Futebol 7 nessa terça, 7, na quadra do Tancredo Neves. No primeiro jogo, o Banglop venceu o NP + por 4 a 3 e na segunda partida o GW bateu o Atlético de Madri por 6 a 5.

No fechamento da rodada, o João Eduardo derrotou o Inter do Airton Senna por 2 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Partidas do feminino

A Copa Acre de Futebol 7, no feminino, terá a segunda rodada da primeira fase nesta quarta, 8, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará. Os confrontos são: BDA x Assermurb B, Juven RB x Real Sociedade e Divas do Esporte x Arsenal.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários