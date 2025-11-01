Cotidiano
Coordenador da Seleção Brasileira vê Neymar com chances de ir à Copa do Mundo
A história de Neymar com a Seleção Brasileira pode ainda não ter chegado ao fim. A oito meses da Copa do Mundo, o ex-zagueiro e hoje coordenador técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Juan, afirmou que o treinador Carlo Ancelotti vê o camisa 10 com bons olhos, desde que esteja em boa forma física.
“O mister já deixou assim em outras entrevistas bem claro do que que pensa pro pro Neymar. Um jogador da grandeza dele, um jogador que foi e ainda é a grande referência técnica do Brasil. O mister sempre deixou claro que se ele estiver bem no período até a Copa, é um jogador que qualquer Seleção gostaria de ter”, disse em conversa com o podcast ‘Toca e Passa’, de O Globo.
Ao ser questionado sobre a sua opinião quanto à presença do craque na Copa do Mundo, Juan destacou a torcida pela volta por cima do meio-campista, mas reforçou Ancelotti como dono da decisão final.
“Eu espero que ele consiga, principalmente na parte física, voltar bem, no nível dele. Claro que não depende de mim, não faço convocação, mas o treinador já deixou bem claro que se ele estiver em condições, é um jogador de Copa do Mundo”, continuou.
Com 21 jogos pelo Santos na temporada, Neymar não atua desde 14 de setembro, quando sofreu uma nova lesão muscular na coxa. O camisa 10 vestiu as cores da Seleção Brasileira pela última vez em outubro de 2023, na partida em que lesionou os ligamentos do joelho.
Além de Neymar, Juan abriu o jogo sobre a situação de Endrick, do Real Madrid. Na visão do coordenador, o garoto precisa de minutagem para voltar ao radar da Seleção Brasileira.
“O Endrick é um jogador que o mister conhece bem. Esteve com ele no Real Madrid. É um jogador ao nível de Seleção”, explicou.
O ex-atacante do Palmeiras não entra em campo desde o dia 18 de maio. Inicialmente, ele ficou afastado por causa de uma lesão na coxa. Mesmo recuperado, porém, ele ainda não saiu do banco de reservas sob o comando de Xabi Alonso.
Wendell Barbosa conquista o título mundial na Tailândia
Wendell Barbosa conquistou neste sábado, 1º de novembro, em Bangkok, na Tailândia, o título do Campeonato Mundial de Ju-Jitsu na categoria para atletas com mais de 94 quilos. O acreano venceu quatro lutas, duas por finalização e duas por pontos para chegar ao topo do pódio em um torneio para lutadores sem deficiência. Na decisão, Wendell Barbosa derrotou o atleta da Mongólia, Tumur Nemekhbayar.
“Treinei demais para a disputa do mundial. Ser campeão no convencional e fazer história é indescritível”, comentou Wendell Barbosa.
Próxima meta
A próxima meta de Wendell Barbosa é a disputa do Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
“A primeira parte do objetivo foi conquistada e, agora, vou para Abu Dhabi mais confiante. É preciso manter a concentração e os treinamentos para ter a possibilidade de ser tricampeão”, afirmou o acreano.
Botafogo perde penalidades e é derrotado pelo Plácido de Castro
O Botafogo perdeu duas penalidades e acabou derrotado pelo Plácido de Castro por 1 a 0 nesta sexta, 31, na Arena da Floresta, em confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. As duas equipes realizaram um dos bons jogos da primeira semana de disputa do torneio.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá duas partidas neste sábado, 2, a partir das 15 horas, no Florestinha. Cruz Azul e COPMBM fazem o primeiro confronto e no segundo jogo o PSG enfrenta a Chapecoense.
Acre enfrenta o Piauí e precisa vencer para disputar semifinal
A Seleção Acreana enfrenta o Piauí neste sábado, 1º de novembro, a partir das 7h30, no ginásio do Sesc, e precisa vencer para disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. O Acre soma 6 pontos na 4ª colocação e o Piauí é 5º com a mesma pontuação.
Vitória e derrota
A Seleção Acreana venceu Roraima por 2 sets a 1 e foi derrotada pelo Amapá por 2 sets a 1 nos jogos disputados nesta sexta, 31, no Sesc.
