Cooperação entre Saúde e Segurança proporciona atendimento rápido à mãe e bebê no Juruá

A rotina tranquila da comunidade Escondido, na zona rural de Tarauacá, foi interrompida pela chegada do helicóptero Harpia 3, na manhã de sexta-feira, 15. A bordo, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) chegavam com uma missão urgente: atender a um chamado que relatava uma gestante em trabalho de parto havia quatro dias, com perda de líquido e diminuição dos movimentos uterinos.

Isolada pela distância e pela seca dos rios, a localidade teria como única opção de deslocamento uma viagem de aproximadamente cinco dias de barco até a cidade mais próxima, tempo que poderia comprometer a saúde da mãe e do bebê. O pedido de socorro chegou ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) por volta das 8h, e em apenas 20 minutos a aeronave já estava pronta para decolar de Cruzeiro do Sul, equipada com recursos de suporte avançado.

Ao chegar ao destino, a equipe encontrou um cenário diferente do esperado. O parto já havia ocorrido, realizado na residência da paciente, Rosalina Nascimento de Melo, 24 anos, com o auxílio de sua mãe. O recém-nascido estava com sinais vitais estáveis e reflexos neurológicos preservados. Mãe e filho receberam os primeiros cuidados no local e foram transportados para a Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde passaram por avaliação médica especializada. Ambos seguem bem, com incentivo à amamentação.

Para o gerente de enfermagem do Samu, Giliard Santos, a ocorrência evidencia a importância de uma estrutura de resposta rápida no interior do estado: “Essa operação mostra a eficiência do trabalho do Samu, aliado à parceria com o Ciopaer, que vem apresentando resultados concretos. Seguimos a orientação do secretário de Saúde para chegar a quem mais precisa, inclusive nas regiões de difícil acesso. É a comprovação de que o serviço está funcionando e levando atendimento qualificado à população.”

A ação foi viabilizada por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que mantém o helicóptero Harpia 3 à disposição de forma permanente no Vale do Juruá, garantindo que comunidades isoladas recebam atendimento de urgência e emergência de forma ágil e segura.

Com a atuação coordenada das equipes e o suporte da estrutura aérea, o caso de Rosalina demonstra que, mesmo nas localidades mais distantes, é possível oferecer cuidado rápido e qualificado, garantindo a assistência necessária no momento certo.

