Cooperação entre polícias do Acre e Pando recupera motocicleta roubada em Rondônia

Ação conjunta na fronteira do Acre com o departamento de Pando resultou na apreensão e devolução do veículo ao proprietário

A cooperação entre forças de segurança na fronteira do Acre com o departamento de Pando, na Bolívia, segue com os trabalhos contra o crime na região e voltou a apresentar resultados positivos. Uma ação conjunta entre a Polícia Militar brasileira e a Polícia Boliviana resultou na recuperação de uma motocicleta roubada no estado de Rondônia e na devolução do veículo ao proprietário feita pelo 5º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com as autoridades do Acre e Pando, a motocicleta havia sido subtraída em território rondoniense. Após o compartilhamento de informações por parte da Polícia Militar, as forças de segurança departamental conseguiram localizar o veículo e realizar a apreensão.

Na sequência, foram adotados todos os procedimentos legais necessários para a restituição da motocicleta ao Brasil, concluindo com êxito a operação integrada.

Parceria estratégica

A parceria entre as instituições tem se mostrado fundamental no combate à criminalidade na faixa de fronteira, especialmente em ocorrências de furto e roubo de veículos. A atuação conjunta envolve troca de informações, apoio operacional e ações coordenadas, aumentando a eficácia das operações nos dois países.

O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), major PM Tales Rafael, destacou em coletiva em Cobija a importância da cooperação internacional para resultados mais rápidos e eficientes.

“A integração entre as forças de segurança é essencial para o enfrentamento qualificado da criminalidade na região de fronteira. Esse resultado demonstra que, quando há troca de informações e atuação conjunta, conseguimos dar respostas rápidas e efetivas à sociedade transfronteiriça”, afirmou comandante.

Já o comandante do Departamento de Pando, coronel MSc. CAD. Erland Monasterio Banegas, reforçou que a parceria com a Polícia Militar do Acre tem fortalecido as ações contra o crime na região da Perla del Acre e no Alto Acre. Segundo ele, a integração entre as forças de segurança dos dois países tem sido essencial para intensificar o enfrentamento à criminalidade na faixa de fronteira.

“A parceria com a polícia acreana fortalece as forças de segurança na fronteira contra o crime na região”, afirmou o coronel, destacando que a cooperação internacional tem gerado resultados positivos, como a recente recuperação de uma motocicleta roubada em Rondônia e localizada em território boliviano.

A atuação conjunta envolve troca de informações, operações coordenadas e apoio mútuo entre as instituições, ampliando a capacidade de resposta e aumentando a eficácia no combate a delitos como roubo de veículos, contrabando e outros crimes transfronteiriços.

A declaração do comandante boliviano reforça o compromisso de ambos os lados com a segurança na região de fronteira e evidencia que a cooperação entre Brasil e Bolívia é um caminho estratégico para garantir mais tranquilidade e proteção às populações que vivem nessa área de integração.

O caso reforça o papel da Polícia Militar não apenas no policiamento ostensivo, mas também na articulação com instituições internacionais, fortalecendo estratégias de segurança pública.

A recuperação da motocicleta simboliza mais um resultado positivo da cooperação entre Acre/Brasil e Cobija/Pando/Bolívia e evidencia que a integração entre os países é um dos principais caminhos para combater a criminalidade em áreas de fronteira, garantindo mais segurança à população.

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