Contrato do 1º leilão de transmissão de 2021 do Acre será assinado nesta segunda

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia assinam no fim da tarde desta segunda-feira (4) os contratos de concessão de leilão de transmissão de energia elétrica nº 1/2021. O Acre está contemplado.

O leilão foi realizado em junho e negociou cinco lotes com empreendimentos de transmissão de energia elétrica, que propiciarão investimentos de R$ 1,3 bilhão. Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses, contemplarão, além do Acre, os Estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Estima-se a criação de 3.057 empregos diretos.

O certame conferiu às empresas vencedoras o arremate de 515 quilômetros (km) de linhas de transmissão e de 2.600 megavolt-ampéres (MVA) de potência de subestações. O deságio médio obtido foi de 48,12% ao preço inicial ofertado. Isso significa que a receita dos empreendedores para exploração dos investimentos ficará menor que o previsto inicialmente, contribuindo para modicidade tarifária de energia.

A grande vencedora do leilão foi a MEZ Energia e Participações Ltda. A empresa arrematou dois dos cinco lotes (Lotes 3 e 5) no certame. O maior deságio do leilão, de 62,8% ocorreu no lote 4, arrematado pela EDP Energisa Transmissão de Energia S/A. A EDP Energias do Brasil foi a vencedora do Lote 1 (com a RAP mais alta, de R$ 36,6 milhões) e a Shanghai Shemar Power Holdings Co. Ltd. arrematou o Lote 2.

