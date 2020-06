Assessoria

Advogados que compõem conselhos e comissões da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) se uniram para a defesa de uma causa: o combate à violência contra a mulher.

Na semana eles lançaram um vídeo para reforçar a campanha “Sinal Vermelho”, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e “Mulher, conte comigo! Você não está Sozinha”, realizada pela entidade acreana desde maio.

A ação nacional, que se une à local desenvolvida pela Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem, busca atender mulheres em situação de violência que têm dificuldade em denunciar os agressores.

A ideia é simples: com um “X” vermelho na palma da mão, que pode ser feito com caneta, pincel ou batom, a vítima sinaliza que passa por uma situação de violência. Com o nome e endereço da mulher em mãos, os atendentes das farmácias e drogarias ligarão para os números 180, 181 ou 190 e reportarão o caso às autoridades de segurança.

O vídeo conta com o presidente e a vice da OAB/AC, Erick Venâncio e Marina Belandi, presidentes e membros de diversas comissões da Seccional Acre, do presidente da CAA/AC, Thiago Poersch, e do conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Rodrigues, além de diversas outras pessoas. Neo sábado os advogados derão continuidade ao movimento e irão postar fotos com o sinal da campanha em suas redes particulares, o objetivo é mobilizar ainda mais pessoas para o enfrentamento à violência doméstica.

Presidente da CMA, Isnailda Gondim lembra que houve aumento dos registros de violência em meio à pandemia. Nos meses de março e abril, o índice de feminicídio avançou 22,2% conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já as chamadas para o 180 tiveram aumento de 34% em comparação ao mesmo período de 2019, segundo balanço apresentado pelo governo federal. Nesse contexto, o Acre foi o estado que menos ofereceu denúncias de violência pelo canal 180.

“Esse foi o motivo pelo qual a Comissão da Mulher Advogada promoveu a campanha ‘Mulher, Conte Comigo! Você Não está Sozinha’, que tem como objetivo sensibilizar, conscientizar e informar a população sob os canais de denúncia: 180, nacional, 181, local, e para casos de emergência, o 190. A quarentena colocou mulheres e crianças em situações de maior vulnerabilidade dentro da própria casa. Iniciativas como essa ajudam a reverter a situação e salvar vidas”.

A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Marina Belandi, comenta que a instituição sempre pensa em meios para o combate da violência doméstica contra a mulher para tentar erradicar o problema.

“Infelizmente é algo muito recorrente entre as mulheres em todo o Brasil. E no Acre essa realidade é ainda mais acentuada. Não podemos ficar inertes esperando que tantas vidas sejam sacrificadas. Esse é o momento e agir, estamos atentas”.

Uma das participantes do vídeo é a presidente da Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da Ordem, Fernanda Catarina. Ela considera que a gravação do vídeo demonstra como a OAB/AC também trabalha em prol da população acreana.

“Para mim, como advogada e mulher que já sofreu violência doméstica, foi muito importante coordenar essa adesão à campanha Sinal Vermelho. A OAB já tem travado uma grande luta nesta pauta aqui no estado, por meio de diversos projetos. Esse é mais um momento em que nos posicionamos contra um mal que aflige milhares de pessoas”.