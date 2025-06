Contas de luz seguem mais caras em julho; acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos permanece

Liderada pela vice-governadora Mailza Assis, titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a 1ª Corrida contra o Trabalho Infantil reuniu mais de 700 pessoas em um evento que uniu conscientização, saúde e solidariedade, neste domingo, 29, em Rio Branco.

Em seu discurso, Mailza reforçou o compromisso do governo com a erradicação do trabalho infantil no estado. “Infelizmente, o nosso estado ainda apresenta números preocupantes de crianças em situação de trabalho. Essa corrida é uma forma de mobilizar a sociedade, valorizando o esporte, a saúde e unindo todos em torno dessa causa. É um ato de proteção às nossas crianças e fortalecimento dos laços de segurança social”, afirmou.

Com largada às 6h em frente ao Palácio Rio Branco, a corrida contou com dois percursos, de 5 e 10 km, e teve como objetivo chamar a atenção da sociedade para os impactos do trabalho infantil. Cada participante contribuiu com 1 kg de alimento não perecível, que será doado a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Luiz Calixto, secretário de Governo (Segov) elogiou a iniciativa. “Estamos usando o esporte como ferramenta para lançar luz sobre um tema que precisa ser combatido com urgência, que é o trabalho infantil. Criança tem que estar na escola, sendo cuidada, aprendendo, sonhando. Vamos correr para despertar a sociedade para o futuro, não podemos permitir que nossas crianças percam a infância trabalhando”, pontuou.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão, o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, superintendente Regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani, coronel Charles da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, secretário de Estado de Administração (SEAD) Paulo Roberto Correia, o coordenador de Planejamento do programa Juntos Pelo Acre, Lauro Santos, presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Alírio Wanderley Neto, a presidente do Procon, Alana Albuquerque e o secretário-adjunto de Administração, Guilherme Schirmer Duarte.

A diretora de Políticas de Assistência Social da SEASDH, Siomary Benevides, destacou a importância da conscientização coletiva. “O combate ao trabalho infantil não é apenas dever do Estado, mas de todos. Muitas vezes a sociedade normaliza certas práticas, sem perceber que se trata de uma violação de direitos,” destacou.

Representando o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, Lucinaira Carvalho lembrou dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Lugar de criança é na escola, sendo protegida e acolhida. Essa luta é de todos nós.”

Além da corrida, o evento contou com entrega de medalhas e o tradicional “banho de mangueira”, do Corpo de Bombeiros, com muita animação dos participantes. A atendente Luzia Lima, uma das corredoras, destacou a importância do evento. “É uma forma excelente de incentivar a saúde e, ao mesmo tempo, abraçar uma causa tão necessária.”

O primeiro a atravessar a linha de chegada nos 5km foi Ismael de Paula, de 22 anos. “Estou muito feliz por participar da 1ª Corrida contra o Trabalho Infantil e fazer parte dessa mobilização para combater essa prática”, declarou.

No feminino 5km, a vencedora foi Dalvanir Alves (1º). “Correr é minha paixão e correr por essa causa é ainda mais importante, estou muito feliz”, disse.

O campeão dos 10km, Arlino Silva, veio de Cruzeiro do Sul para participar do evento. “É uma corrida com propósito. Vim de longe porque acredito nessa causa. Parabéns ao governo pela iniciativa”, disse.

Nos 10km, a primeira colocada foi Luciana dos Santos.

A corrida integra uma série de ações do governo no mês de junho, que celebra o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (12/06). A campanha deste ano tem como lema: “Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro”.

Segundo o IBGE (2024), o Acre ainda registra cerca de 5.564 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. No Brasil, esse número ultrapassa 1,6 milhão.

Entidades e órgãos parceiros:

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

Secretaria de Estado de Governo (Segov)

Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE)

Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL)

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)

Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS)

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC)

Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC)

7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC)

Federação Acreana de Atletismo (FACAT)

Amigos do Ninho

