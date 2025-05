Contas de água e esgoto no Acre terão reajuste de 4,76% a partir de julho, informa governo

A nova tarifa começará a valer nas contas com vencimento a partir de julho, mas os consumidores serão informados com antecedência

A partir de julho, os consumidores atendidos pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) vão sentir no bolso um reajuste de 4,76% nas tarifas de água e esgoto. A atualização segue os critérios estabelecidos pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) e foi autorizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede oficialmente a inflação no país.

De acordo com o Saneacre, a medida é necessária para manter a saúde financeira e garantir a continuidade dos investimentos em obras, melhorias e expansão da rede de saneamento em todo o estado. A nova tarifa começará a valer nas contas com vencimento a partir de julho, mas os consumidores serão informados com antecedência: um aviso será incluído na fatura referente ao mês de maio, que será entregue em junho.

O reajuste, segundo o Saneacre, é técnico e previsto em resolução da Ageac, buscando corrigir a defasagem acumulada nos últimos anos. A primeira atualização tarifária só ocorreu em fevereiro deste ano, depois de um longo período sem reajustes desde 2017.

Tarifa ainda é uma das mais baixas do país, diz Saneacre

Mesmo com a correção, o Saneacre afirma que a tarifa acreana permanece entre as mais baratas do Brasil. Para efeito de comparação, a tarifa mínima residencial de água, que hoje é de R$ 36,63, passará a ser de R$ 38,37.

De acordo com o Serviço, a atualização permitirá ampliar a rede de água e esgoto, melhorar a qualidade da distribuição, investir em novas tecnologias e levar o serviço de saneamento a mais famílias acreanas.

As famílias de baixa renda continuam tendo direito à Tarifa Social, que oferece desconto de até 50% no valor das contas. O Saneacre reforça que o benefício segue ativo e orienta quem ainda não é cadastrado a verificar os requisitos e realizar o cadastro por meio do site oficial.

Para mais detalhes sobre a nova tabela tarifária e as condições para adesão à Tarifa Social, os consumidores podem acessar o site oficial: saneacre.ac.gov.br

