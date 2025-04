Conta de luz sobe em maio com bandeira amarela nas tarifas

A Delegacia da Receita Federal em Rio Branco informa que realizou um levantamento sobre o volume de mercadorias doadas pela instituição nos últimos dois anos.

As doações realizadas fazem parte do Programa Receita cidadã, uma iniciativa da Receita Federal que utiliza a destinação de mercadorias para contribuir com a redução de desigualdades sociais e na preservação do meio ambiente.

Conforme levantamento realizado foram doados quase cinco milhões de reais em mercadorias no período, contemplando onze órgãos públicos federais, doze estaduais, cinco municipais e duas entidades da sociedade civil.

Entre os itens doados estão veículos, smartphones, vestuários, calçados, utensílios domésticos, pneus, motores, cimento e ferro, todos eles provenientes de apreensões realizadas pela Receita Federal do Brasil e órgãos parceiros no trabalho de repressão ao contrabando e ao descaminho. As apreensões de mercadorias estrangeiras no Brasil em 2024 totalizaram R$3,7 bilhões.

As operações de repressão visam coibir a concorrência desleal com a indústria nacional e com os importadores regulares, a sonegação de impostos e a entrada de produtos no país que não atendam as diversas regulamentações para uso e consumo seguro pela sociedade. Desta forma, a Receita Federal ajuda a proteger a economia nacional, a saúde e a segurança dos cidadãos, além de promover a manutenção de empregos formais, a defesa dos interesses da sociedade e um melhor ambiente de negócios no Brasil.

O delegado da Receita Federal em Rio Branco, auditor-fiscal Claudenir Franklin da Silveira, esclarece que no caso de mercadorias com indícios de falsificação houve a necessidade de uma ação de descaracterização da marca antes da doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para isso contou com a valiosa parceria de diversas instituições, a exemplo do Ministério Público do Estado, Secretaria de Estado da Mulher, IEPETEC, IAPEN, FECOMÉRCIO, FIEAC e Rotary Club de Rio Branco.

As entidades contempladas com as doações foram as seguintes:

Controladoria Geral da União Controladoria Geral do Estado do Acre Companhia Nacional de Abastecimento – Conab Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Rio Branco Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidrovia e Aeroportuária do Acre – Deracre Diocese de Rio Branco Estado do Acre Exército – 7º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Exército – Comando de Fronteira Acre – 4º Batalhão de Engenharia e Selva Fundação Universidade Federal do Acre Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama – Acre Instituto de Administração Penitenciaria do Acre – Iapen/AC Instituto de Mudanças Climáticas – Imc Instituto de Terras do Acre – Iteracre Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional do Acre Marinha do Brasil (Agência fluvial de Boca do Acre) Ministério Público do Estado do Acre Município de Brasiléia Município de Epitaciolândia Município de Plácido de Castro Município de Rio Branco Polícia Civil do Estado do Acre – Pcac Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal no Acre Secretaria de Estado de Agricultura – Seagri – Acre Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – Acre Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Acre Sociedade Eunice Weaver – Educandário de Cruzeiro do Sul Superintendência de Agricultura e Pecuária – SFA/AC Tribunal Regional Eleitoral do Acre

