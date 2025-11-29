Brasil
Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1, em novembro, para amarela em dezembro.
Isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h) consumidos e passa a pagar R$ 1,885.
De acordo com a Aneel, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país.
“Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda”, informou a Agência.
A Aneel acrescentou “que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo”. A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro.
Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.
Custos extras Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Família doa órgãos de caminhoneiro morto após tentar recuperar bicicleta roubada no Acre: ‘Ele amava viver’
Smayle Maciel, de 39 anos, teve morte cerebral declarada na última quarta-feira (26). Família decidiu ajudar outras pessoas com doação de dois rins e do fígado
A família do caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, que morreu na última quarta-feira (26) após uma semana internado, decidiu doar os órgãos da vítima. A viúva Lorrana Mello contou que foram doados os dois rins e o fígado, que devem ajudar três pessoas.
Smayle foi baleado na cabeça enquanto tentava recuperar uma bicicleta roubada no último dia 18. Por volta de 16h20 do mesmo dia, moradores acionaram a polícia e o Samu após ouvirem o disparo. A informação repassada à família, ainda de forma fragmentada, é que ele teria sido atingido na nuca enquanto estava dentro do carro e que, mesmo ferido, tentou dirigir para escapar.
Muito emocionada, Lorrana afirmou que o marido amava ajudar as pessoas. Ela descreveu o marido como um homem alegre e que sempre estava disposto a ajudar.
“Ele sempre falava que nunca queria morrer, sempre queria ficar vivendo […] ele falava que amava viver, amava a família. Quando tinha uma carreta parada na estrada, ele parava para ajudar e respeitava todo mundo”, declarou Lorrana.
A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que os órgãos irão ajudar três pessoas diferentes e que os transplantes já estão em andamento desde às 5h desta sexta-feira (28).
Por conta da doação, o velório ocorre nesta sexta com enterro às 16h30 no cemitério São Francisco, em Rio Branco.
Smayle e Lorrana estavam juntos há cerca de 16 anos, têm um casal de filhos e ela está grávida de três meses. O caminhoneiro deixou Santa Catarina para voltar ao Acre e cuidar do pai, que estava doente.
‘Intenção era ligar para a polícia’
Lorrana contou a reportagem, dois dias após o crime, que tudo começou de maneira simples, quase banal. A bicicleta, montada por ele peça por peça, nem deveria ser vendida de verdade.
No domingo (16), enquanto estavam em casa, um rapaz entrou em contato oferecendo comprar o veículo e ainda pagar R$ 50 a mais pela entrega em um posto de gasolina na região do Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito da cidade.
Durante as negociações naquele dia, o adolescente sumiu pelas ruas laterais próximas ao estádio. Smayle então publicou o relato do golpe em um grupo de ciclismo em que participava, e foi ali que surgiu a primeira pista do paradeiro do garoto.
No dia 18, ele foi até o local indicado, no bairro Santo Inês, por volta de 12h50 e ficou esperando por horas dentro do carro, segundo a esposa.
Ela acredita que o caminhoneiro imaginava que o adolescente sairia pedalando a bicicleta roubada e, então chamaria a polícia, como havia prometido em áudio em conversas anteriores com o pai dele.
“Ele jamais imaginou maldade. Se ele visse perigo, você acha que ele iria desarmado, sozinho, em um lugar onde não é de se andar? Ele não saiu de dentro do carro. A intenção dele era ligar para a polícia”, destacou.
O tiro atravessou a cabeça e ficou alojado no rosto. Smayle estava em coma induzido, respirando por aparelhos, com o cérebro inchado e sem possibilidade de cirurgia pela posição do projétil.
“Eu fico indignada com o que falam por aí. Meu marido vivia na estrada, só vinha sábado e domingo para casa. Sustentava a família. Se ele fosse faccionado, você acha que estaria lá sozinho esperando o menino? […] sou esposa dele, conheço ele há muito tempo, acha que é fácil a gente escutar uma notícia dessa de que era faccionado?”, lamentou.
Lei deve mudar forma como vidros e objetos perfurocortantes são descartados em Rio Branco; entenda
Novas orientações foram divulgadas por meio de lei no Diário Oficial do Estado (DOE). População deverá colocar objetos em garrafas pet e caixas de papelão e identificar o material descartado
Vidros quebrados e resíduos perfurocortantes deverão ser descartados de forma diferente em Rio Branco, de acordo com a lei municipal nº 2.613 divulgada na última terça-feira (25) no Diário Oficial do Estado (DOE).
A nova lei altera a Lei nº 1.330, de 23 de setembro de 1999, que discute a política municipal do meio ambiente.
O decreto, assinado pelo prefeito de Rio Branco em exercício, Alysson Bestene, pontua que vidros quebrados e resíduos pontiagudos e perfurocortantes deverão ser descartados de um jeito mais seguro.
Agora, será necessário que a população coloque estes resíduos em materiais resistentes, como garrafas de plástico [pet], papelão ou jornal, e sejam devidamente lacrados antes de serem postos no lixo.
Depois de lacrar, será necessária fazer a identificação de que material está sendo descartado, colocando o aviso: “Cuidado: vidro quebrado” ou “Cuidado: resíduos perfurocortantes”.
Ainda segundo a lei, serão promovidas campanhas educativas com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos do descarte inadequado e as formas corretas de acondicionamento de vidros quebrados e resíduos perfurocortantes.
Tony da Rocha Roque, secretário municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), explicou que a lei vem para reforçar o pedido que já é feito a população sobre o descarte desse material.
“Caso a pessoa não descarte esse material corretamente de forma recorrente, pode receber uma notificação e até ser multado”, informou ele.
O secretário explicou que os funcionários da empresa terceirizada Limpebras, que faz a coleta de lixo da capital acreana, inicialmente quando ver o material mal acondicionado, farão a orientação da população sobre a forma como devem ser descartado esses materiais.
Tony detalhou que, após a coleta, esses resíduos são divididos em células de descarte em uma unidade de tratamento de resíduos sólidos que recebe lixo. Depois disto, são separados e organizados para reciclagem ou descarte definitivo.
A lei entra em vigor 90 dias após a data da publicação.
Mulher fica presa às ferragens em acidente com três veículos no bairro 7º BEC, em Rio Branco
Gleice Maria de Almeida, 34 anos, foi resgatada consciente por Bombeiros após colisão na Avenida Nações Unidas; estado de saúde não é grave
Uma mulher de 34 anos ficou presa às ferragens após uma colisão envolvendo três veículos na noite da última sexta-feira (28), na Avenida Nações Unidas, no bairro 7º BEC, em Rio Branco. Gleice Maria de Almeida foi resgatada com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da capital.
De acordo com os bombeiros, o veículo de Gleice ficou imprensado entre outro carro e um muro, o que dificultou o acesso imediato aos ferragens. Os militares precisaram primeiro mover o automóvel para criar espaço e depois utilizar ferramentas de corte para liberar a vítima.
“A vítima estava consciente durante todo o resgate e não corre risco de morte”, informou o Corpo de Bombeiros. Gleice apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores, mas seu estado não foi considerado grave.
O acidente mobilizou além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Batalhão de Trânsito (BPTran). Os outros dois motoristas envolvidos não ficaram feridos gravemente. As equipes de trânsito permaneceram no local para controlar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos de perícia.
