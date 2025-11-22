Conecte-se conosco

Brasil

Construção da ponte Brasil–Bolívia avança e abre oportunidades de emprego em Guajará-Mirim

Publicado

5 horas atrás

em

Consórcio inicia cadastro presencial para banco de talentos enquanto aguarda liberação de licenças ambientais

A construção da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, aguardada há mais de 100 anos, começa a transformar o cenário econômico de Guajará-Mirim (RO). Com 1,22 km de extensão e 17,3 metros de largura, a obra promete revolucionar a logística regional, reduzindo em até 20 dias o trajeto de exportações brasileiras rumo à Ásia. O investimento total previsto é de R$ 421 milhões, com execução estimada em 36 meses.

Responsável pelo empreendimento, o Consórcio Mamoré abriu o cadastro para formação de um banco de talentos que deverá atender futuras contratações — ainda condicionadas à emissão das licenças ambientais e operacionais. Os currículos já estão sendo recebidos de forma presencial.

As oportunidades contemplam engenheiros, técnicos, profissionais administrativos, segurança e serviços gerais. Os interessados devem entregar o currículo diretamente no escritório do consórcio, localizado na Avenida Mendonça Lima, 3469, Bairro Caetano, Guajará-Mirim (RO). Não há recebimento por e-mail ou plataformas digitais.

A criação do banco de talentos busca priorizar trabalhadores da região e preparar mão de obra local para as demandas que surgirão ao longo da obra, considerada estratégica para a integração entre os dois países e para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Porto Velho abre programação natalina com ação inclusiva para pessoas com deficiência; público geral participa a partir deste sábado

Publicado

3 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Primeira noite do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada” tem acesso exclusivo a PCDs e neurodivergentes, com ambiente adaptado e apoio sensorial

A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta sexta-feira (21), a programação do Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantadacom uma ação voltada exclusivamente para pessoas com deficiência e neurodivergências, no Parque da Cidade. A partir das 16h30, o público pôde acessar antecipadamente as atrações em um ambiente mais calmo, adaptado e com suporte sensorial. A entrada foi gratuita, mediante apresentação de documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.

A abertura especial contou com trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação temática, apresentações culturais e a inauguração do Espaço Acolher — área estruturada para garantir conforto e regular estímulos sensoriais.

A partir deste sábado (22), a programação será aberta ao público em geral. Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a cerimônia oficial está marcada para as 19h.

Entre as atrações gratuitas disponíveis estão:

  • Pista de patinação no gelo
  • Praça com neve artificial
  • Urso polar de 4 metros
  • Bonecos de neve gigantes
  • Trenzinho natalino diário
  • Apresentações culturais e performances infantis com Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria e Furacão Kids

Segundo a gestão municipal, o evento foi planejado para ser inclusivo, acessível e fortalecer o espírito natalino reunindo famílias de todas as idades.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Deputado do PSol quer mudar lema da bandeira do Brasil

Publicado

5 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Projeto de Chico Alencar inclui “amor” no lema da bandeira, ao alterar lei dos símbolos nacionais e resgatar formulação original

O deputado Chico Alencar (PSol)

O deputado Chico Alencar (PSol) protocolou, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que altera a legislação sobre os símbolos nacionais para modificar o lema inscrito na Bandeira do Brasil. A proposta substitui a expressão “Ordem e Progresso” por “Amor, Ordem e Progresso”.

Na justificativa, o deputado afirma que o lema adotado desde a Proclamação da República resumiu, de forma parcial, a frase positivista: “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”.

O parlamentar sustenta que a inclusão da palavra “Amor” busca restabelecer a formulação completa descrita por Teixeira Mendes, filósofo positivista que propôs o lema “Ordem e Progresso” na bandeira nacional.

O texto também determina a atualização do dispositivo legal que regulamenta detalhes gráficos da bandeira.

Segundo o projeto, a alteração recupera a formulação original do lema positivista, concebido por Teixeira Mendes no fim do século 19.

A proposta aguarda tramitação na Câmara dos Deputados, após registro eletrônico de apresentação em 18 de novembro de 2025.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Parlamentares chamam prisão de Bolsonaro de “absurda”; veja repercussão

Publicado

5 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Ex-presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo • 24/03/2025REUTERS/Amanda Perobelli

A PF (Polícia Federal) prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua casa, em Brasília, neste sábado (22). Em nota, a PF informou que cumpriu mandado de prisão preventiva autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Viaturas descaracterizadas chegaram à residência do ex-mandatário, localizada em um condomínio do Jardim Botânico, por volta das 06h. Em seguida, Bolsonaro foi levado à superintendência da PF na capital federal.

Nas redes sociais, parlamentares se pronunciaram sobre a prisão de Bolsonaro. O deputado federal e líder do PL na Câmara Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou na rede social X uma sequência de posts dizendo que o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de estado, “sempre será inocente”.

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, publicou um vídeo no Instagram chamando a prisão preventiva de injusta e afirmou ter sido uma “vingança”.

“Aquele que lutou contra o sistema, hoje está sendo refém dele”, pontuou na gravação.

Já a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) disse que “a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela “justiça brasileira”.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo