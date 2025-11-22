Brasil
Construção da ponte Brasil–Bolívia avança e abre oportunidades de emprego em Guajará-Mirim
Consórcio inicia cadastro presencial para banco de talentos enquanto aguarda liberação de licenças ambientais
Comentários
Brasil
Porto Velho abre programação natalina com ação inclusiva para pessoas com deficiência; público geral participa a partir deste sábado
Primeira noite do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada” tem acesso exclusivo a PCDs e neurodivergentes, com ambiente adaptado e apoio sensorial
A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta sexta-feira (21), a programação do Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantadacom uma ação voltada exclusivamente para pessoas com deficiência e neurodivergências, no Parque da Cidade. A partir das 16h30, o público pôde acessar antecipadamente as atrações em um ambiente mais calmo, adaptado e com suporte sensorial. A entrada foi gratuita, mediante apresentação de documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.
A abertura especial contou com trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação temática, apresentações culturais e a inauguração do Espaço Acolher — área estruturada para garantir conforto e regular estímulos sensoriais.
A partir deste sábado (22), a programação será aberta ao público em geral. Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a cerimônia oficial está marcada para as 19h.
Entre as atrações gratuitas disponíveis estão:
- Pista de patinação no gelo
- Praça com neve artificial
- Urso polar de 4 metros
- Bonecos de neve gigantes
- Trenzinho natalino diário
- Apresentações culturais e performances infantis com Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria e Furacão Kids
Segundo a gestão municipal, o evento foi planejado para ser inclusivo, acessível e fortalecer o espírito natalino reunindo famílias de todas as idades.
Comentários
Brasil
Deputado do PSol quer mudar lema da bandeira do Brasil
Projeto de Chico Alencar inclui “amor” no lema da bandeira, ao alterar lei dos símbolos nacionais e resgatar formulação original
O deputado Chico Alencar (PSol) protocolou, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que altera a legislação sobre os símbolos nacionais para modificar o lema inscrito na Bandeira do Brasil. A proposta substitui a expressão “Ordem e Progresso” por “Amor, Ordem e Progresso”.
Na justificativa, o deputado afirma que o lema adotado desde a Proclamação da República resumiu, de forma parcial, a frase positivista: “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”.
O parlamentar sustenta que a inclusão da palavra “Amor” busca restabelecer a formulação completa descrita por Teixeira Mendes, filósofo positivista que propôs o lema “Ordem e Progresso” na bandeira nacional.
O texto também determina a atualização do dispositivo legal que regulamenta detalhes gráficos da bandeira.
Segundo o projeto, a alteração recupera a formulação original do lema positivista, concebido por Teixeira Mendes no fim do século 19.
A proposta aguarda tramitação na Câmara dos Deputados, após registro eletrônico de apresentação em 18 de novembro de 2025.
Comentários
Brasil
Parlamentares chamam prisão de Bolsonaro de “absurda”; veja repercussão
A PF (Polícia Federal) prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua casa, em Brasília, neste sábado (22). Em nota, a PF informou que cumpriu mandado de prisão preventiva autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Viaturas descaracterizadas chegaram à residência do ex-mandatário, localizada em um condomínio do Jardim Botânico, por volta das 06h. Em seguida, Bolsonaro foi levado à superintendência da PF na capital federal.
Nas redes sociais, parlamentares se pronunciaram sobre a prisão de Bolsonaro. O deputado federal e líder do PL na Câmara Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou na rede social X uma sequência de posts dizendo que o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de estado, “sempre será inocente”.
O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, publicou um vídeo no Instagram chamando a prisão preventiva de injusta e afirmou ter sido uma “vingança”.
“Aquele que lutou contra o sistema, hoje está sendo refém dele”, pontuou na gravação.
Já a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) disse que “a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela “justiça brasileira”.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.