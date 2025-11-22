Construção da ponte Brasil–Bolívia avança e abre oportunidades de emprego em Guajará-Mirim

A construção da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, aguardada há mais de 100 anos, começa a transformar o cenário econômico de Guajará-Mirim (RO). Com 1,22 km de extensão e 17,3 metros de largura, a obra promete revolucionar a logística regional, reduzindo em até 20 dias o trajeto de exportações brasileiras rumo à Ásia. O investimento total previsto é de R$ 421 milhões, com execução estimada em 36 meses.

Responsável pelo empreendimento, o Consórcio Mamoré abriu o cadastro para formação de um banco de talentos que deverá atender futuras contratações — ainda condicionadas à emissão das licenças ambientais e operacionais. Os currículos já estão sendo recebidos de forma presencial.

As oportunidades contemplam engenheiros, técnicos, profissionais administrativos, segurança e serviços gerais. Os interessados devem entregar o currículo diretamente no escritório do consórcio, localizado na Avenida Mendonça Lima, 3469, Bairro Caetano, Guajará-Mirim (RO). Não há recebimento por e-mail ou plataformas digitais.

A criação do banco de talentos busca priorizar trabalhadores da região e preparar mão de obra local para as demandas que surgirão ao longo da obra, considerada estratégica para a integração entre os dois países e para o desenvolvimento econômico de Rondônia.