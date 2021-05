O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (3), o calendário oficial da Campanha de Declaração de Rebanho no Acre.

A decisão é uma orientação do governo federal. Todos os animais suscetíveis à febre aftosa – a saber, os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos -, de todas as propriedades existentes, devem se submeter ao processo.

O Acre está lista de Estados que já venceram o problema. A campanha inicia no próximo dia 3 de maio e se encerra no dia 15 de junho.

As declarações poderão ser realizadas em todas as unidades do Idaf ou pelos canais de auto atendimento online disponibilizados ao produtor.

Caso não faça o cadastro, o proprietário será considerado inadimplente por não declaração/comunicação.

