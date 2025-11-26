Brasil
Conselho do FGTS libera uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 mi
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta quarta-feira (26), a liberação do uso do fundo para imóveis de até R$ 2,25 milhões para contratos antigos e novos. Com a mudança, o FGTS poderá ser usado para financiar unidades até esse valor, independentemente da data de assinatura do contrato.
A decisão corrige uma distorção criada após a elevação do teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, oficializada em outubro. Contratos firmados a partir de junho de 2021 não podiam ser enquadrados no novo limite, enquanto financiamentos anteriores a essa data continuavam aptos a utilizar os recursos do fundo, o que gerava assimetria entre mutuários.
Marco temporal
Em 2021, uma resolução do Conselho Curador do FGTS exigia que o valor do imóvel na data da assinatura do contrato fosse compatível com o teto estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Na prática, isso criava dois marcos: contratos assinados até 11 de junho de 2021 e contratos firmados a partir de 12 de junho de 2021.
Com o teto ampliado, mutuários com contratos recentes ficaram impedidos de usar o FGTS, mesmo quando o imóvel se enquadrava na nova faixa de valor, de até R$ 2,25 milhões. O impasse gerou reclamações a agentes financeiros e ao Banco Central, além do risco de judicialização.
Um ajuste redacional na resolução elimina essa diferenciação e garante o mesmo tratamento para todos. Segundo o Conselho, a mudança deve ter impacto limitado, com aumento estimado de cerca de 1% na movimentação do fundo.
Vantagem para renda média e alta
A padronização deve beneficiar especialmente famílias com renda superior a R$ 12 mil, que vêm enfrentando a escalada dos preços dos imóveis em mercados mais aquecidos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nessas regiões, o teto anterior de R$ 1,5 milhão não refletia mais a realidade do mercado imobiliário.
Com a decisão, qualquer contrato dentro do SFH poderá usar o saldo do FGTS para compra do imóvel, amortização, liquidação do financiamento ou abatimento de parcelas.
A mudança aprovada pelo Conselho do FGTS passa a valer imediatamente e uniformiza as regras de acesso ao fundo no crédito habitacional, reduzindo incertezas para consumidores e instituições financeiras.
Regras para uso do FGTS permanecem
Apesar da ampliação do teto, os critérios para utilização do FGTS no crédito imobiliário não foram alterados. Entre as exigências continuam:
Tempo de contribuição
Mínimo de três anos de trabalho com recolhimento ao FGTS, contínuos ou não.
Teto de financiamento
Em outubro, o limite máximo de financiamento foi elevado de 70% para 80% do valor do imóvel.
Na prática, o comprador precisa dispor de uma entrada menor.
Propriedade e uso
O imóvel deve ser urbano e destinado à moradia própria.
O comprador não pode ter outro imóvel residencial na cidade onde mora, trabalha ou pretende comprar, nem possuir outro financiamento ativo no SFH.
Localização
O imóvel deve estar no município onde o trabalhador reside há pelo menos um ano, em região metropolitana adjacente, ou no município em que exerce sua atividade profissional.
Intervalo para novo uso
O FGTS só pode ser usado novamente após três anos para aquisição de outro imóvel.
Limite de avaliação
O valor do imóvel deve ser igual ou inferior ao teto do SFH, atualmente fixado em R$ 2,25 milhões, independentemente da data de assinatura do contrato.
Brasil
Acre estabelece novos critérios de certificação para participantes do Encceja 2025
Outra novidade é a possibilidade de realização de Exames Especiais de Certificação por candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas, mas não na redação
O Governo do Acre anunciou, nesta quarta-feira (26), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), uma nova portaria que reformula as regras de certificação dos Ensinos Fundamental e Médio com base no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A atualização moderniza os critérios para emissão de certificados, amplia a rede de escolas autorizadas a realizar o procedimento e flexibiliza o aproveitamento de notas de edições anteriores do exame, ampliando as possibilidades para jovens e adultos concluírem a escolaridade básica.
A portaria confere às unidades escolares certificadoras da rede pública estadual a responsabilidade pela emissão do Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e Declaração Parcial de Proficiência dos participantes aprovados no Encceja Nacional 2025. A lista de escolas habilitadas a realizar esse atendimento está detalhada no anexo do documento.
Entre as mudanças, a atualização amplia a rede de emissão de certificados, autoriza aproveitamento de notas do Encceja a partir de 2010 e estabelece que estudantes com pendências escolares também poderão ser beneficiados, desde que atendam aos critérios exigidos, como idade mínima e desempenho nas áreas avaliadas.
Para obter a certificação, os candidatos deverão ter idade mínima de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio, além de alcançar pelo menos 100 pontos em cada área de conhecimento e nota igual ou superior a 5 na redação em uma mesma edição do exame. O requisito de desempenho simultâneo se mantém para a área de Linguagens, tanto no Fundamental quanto no Médio.
Outra novidade é a possibilidade de realização de Exames Especiais de Certificação por candidatos que alcançarem a pontuação mínima nas provas objetivas, mas não na redação. Os testes complementares poderão ser feitos no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), em Rio Branco, e na Escola Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul.
A portaria também valida o modelo atualizado de certificado e de declaração parcial de proficiência, que passa a ser adotado pelas escolas certificadoras. Com a mudança, o governo espera ampliar o acesso à certificação e reduzir o número de abandono dos estudos.
A publicação entra em vigor na data do anúncio no Diário Oficial, e os candidatos que pretendem utilizar os resultados do Encceja precisam ficar atentos às próximas orientações da Secretaria de Estado de Educação e Cultura.
Confira:
Brasil
Moraes manda Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa de Jair Bolsonaro explique, no prazo 24 horas, o uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visitar realizada ao ex-presidente no dia 21 de novembro, quando ele ainda cumpria prisão domiciliar.
Segundo Moraes, a visita do parlamentar foi autorizada, mas a utilização de celulares estava proibida. A medida é válida para o ex-presidente e para visitantes.
O suposto uso do aparelho foi flagrado por veículos de imprensa e também foi denunciado pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que enviou ao Supremo uma notícia-crime contra Nikolas.
“Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial”, decidiu Moraes.
Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala localizada na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. A pena foi definida na ação penal da trama golpista.
Brasil
Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assina nesta quarta-feira (26) com o Instituto Butantan um Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue.
Segundo a Assessoria de Comunicação Social do governo federal, a assinatura deste termo é a última etapa que falta para o registro da vacina.
No início de novembro já havia a previsão de aprovação da vacina da dengue do Butantã pela Anvisa. Daniel Pereira, diretor do órgão, explicou à Agência Brasil que “a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência”.
Ele explicou que a análise do imunizante demandou “muitas horas” de discussão técnica com especialistas externos que apoiaram.
O anúncio oficial do acordo entre a Anvisa e o Instituto Butantan será feito nesta quarta.
