Conselho do Corinthians vota impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira

Equipe amazonense domina a partida no estádio da Colina, enquanto time acreano segue sem pontuar na competição

O Manauara não tomou conhecimento do Humaitá-AC e aplicou uma goleada por 5 a 0 no último fim de semana, em partida válida pela 6ª rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto ocorreu no estádio da Colina, em Manaus (AM), e consolidou o domínio do time da casa, que assumiu a liderança do grupo.

Sem enfrentar resistência, o Manauara construiu o placar com gols de Manoel (duas vezes), Ibiapino, Wesley e Peninha. A equipe amazonense chegou aos 12 pontos e, com isso, ultrapassou os concorrentes diretos na tabela.

Do outro lado, o Humaitá-AC segue em situação crítica. Com a derrota, o clube acreano acumula seis reveses consecutivos na competição e permanece na lanterna do grupo, ainda sem conquistar nenhum ponto.

A próxima rodada será decisiva para ambas as equipes: o Manauara tenta manter a boa fase e o topo da tabela, enquanto o Humaitá busca uma reação para tentar sair da incômoda última colocação.

