Conquista, Carlos Chagas e Santinha estão nas quartas da 6ª Copa TV Gazeta

As equipes do Conquista, Carlos Chagas e Santinha são as primeiras classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.

O Conquista derrotou o Flamengo por 2 a 1 nessa terça, 4, na quadra do Colégio Imaculada Conceição. Nos outros confrontos de volta, o Carlos Chagas derrotou o favorito Cafu Auto Peças por 4 a 2 e o Santinha goleou o Imaculada Conceição por 6 a 0.

Jogo de ida

O Granada derrotou o Invictus por 5 a 1 e terá a vantagem do empate no confronto de volta para avançar na Copa.

“Os jogos agora passam a ser eliminatórios até a definição do campeão. Teremos confrontos ainda mais equilibrados”, avaliou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

