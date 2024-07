Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado em Vinicius Jr em Brasil x Colômbia

O São Paulo venceu a terceira seguida pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. O time Luis Zubeldía derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 na Ligga Arena, em Curitiba, e subiu na tabela da Série A. Ferreira e Calleri anotaram os gols do Tricolor, enquanto Fernandinho descontou para o Furacão.



Com o resultado, a equipe paulista dormirá no G4 do Brasileirão. O São Paulo pulou para a quarta posição e soma 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia, que enfrenta o Juventude nesta quinta. Já o Athletico cai para o sexto lugar, com 22.



O jogo foi recheado de expulsões. Além do goleiro Léo Linck, que recebeu cartão vermelho após chutar Welington no segundo tempo, Zubeldía e seu auxiliar, Maxi Cuberas, também foram expulsos e estão fora do próximo confronto. A dupla Ferreira e Calleri levou o terceiro amarelo e também precisará cumprir suspensão.



O São Paulo volta a campo já neste sábado, diante do Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão. O embate, antes agendado para as 21h, no Morumbis, foi remarcado para 20h (de Brasília) devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa América. A Canarinho mede forças com o Uruguai às 22h, pelas quartas de final.



Já o próximo desafio do Athletico-PR é contra o Atlético-GO, no domingo, às 18h30, no Antônio Accioly.

O jogo



Após um início de jogo estudado, o São Paulo tomou a iniciativa e chegou pela primeira vez aos oito minutos, através de Wellington Rato. O atacante avançou com a bola por dentro e arriscou para o gol, mas Léo Linck defendeu.



No minuto seguinte, foi a vez do Athletico-PR assustar Jandrei. Zapelli recebeu na entrada da área e chutou firme ao gol, mas parou em Jandrei, que fez boa defesa. Aos 11, Ferreirinha puxou da esquerda para o meio e encontrou Lucas na área. O atacante tentou girar e bater para o gol, mas o chute explodiu na marcação.



O Tricolor quase abriu o placar aos 26 minutos. Ferreira fez boa jogada pela esquerda e tocou para Lucas, que estava de costas e rolou para trás, para Alisson. O volante chegou chutando e obrigou Léo Linck a fazer ótima defesa. Lucas até tentou aproveitar o rebote, mas a defesa do Furacão afastou o perigo.



Apesar de estar jogando fora de casa, o São Paulo era superior na partida e estreou o marcador aos 32 minutos. Após boa jogada de Igor Vinícius, Calleri recebeu na entrada da área, girou e tocou para Ferreirinha. O atacante bateu com a perna esquerda e acertou o ângulo, sem chances para Léo Linck. Golaço do Tricolor!



A vantagem, porém, durou pouco tempo. Cinco minutos depois, Julimar dominou na entrada da área e só rolou para Fernandinho, que chutou rasteiro e de primeira, no cantinho, deixando tudo igual na Ligga Arena.



Segundo tempo



O Furacão voltou melhor do intervalo e, por muito pouco, não virou o jogo aos seis minutos. Após cruzamento, Erick subiu mais que os marcadores e cabeceou com perigo ao gol de Jandrei. Aos nove, o São Paulo respondeu através de Calleri, que recebeu passe de Ferreira e chutou nas redes, mas pelo lado de fora.



O argentino, porém, recebeu um presente aos 15 minutos e não desperdiçou. Thiago Heleno não conseguiu dominar e acabou perdendo a bola para Calleri, que ficou frente a frente com Léo Linck. O arqueiro chegou a fazer boa defesa, mas o camisa 9 pegou o rebote e apenas completou para o gol vazio, recolocando o São Paulo em vantagem.



O trabalho ficou ainda mais fácil para o Tricolor aos 31 minutos. Welington e Léo Linck se estranharam, e o arqueiro acabou atingindo o lateral são-paulino com um chute. O árbitro reviu o lance no VAR e expulsou o atleta do Furacão.



Com um a mais, o São Paulo apenas administrou a vantagem e conseguiu segurar o resultado. O time, assim, chegou ao terceiro triunfo consecutivo e embalou no Brasileirão.



FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 SÃO PAULO



Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data: 03 de julho de 2024 (quarta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Zubeldía, Calleri, Welington e Ferreira (São Paulo); Kaique Rocha (Athletico-PR)

Cartões vermelhos: Zubeldía e Maxi Cuberas (São Paulo); Léo Linck (Athletico-PR)



GOLS: Ferreira, aos 32′ do 1ºT (São Paulo); Fernandinho, aos 37′ do 1ºT (Athletico-PR); Calleri, aos 15′ do 2ºT (São Paulo)



ATHLETICO-PR: Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Mycael); Erick, Fernandinho e Bruno Zapelli (Emersonn); Christian (Zé Vitor), Julimar (Di Yorio) e Pablo.

Técnico: Juca Antonello



SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius (Diego Costa), Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck); Luiz Gustavo e Alisson; Wellington Rato (Rodrigo Nestor), Lucas (Juan) e Ferreira (André Silva); Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía

Fonte: Gazeta Esportiva

