Brasil
Conmebol define Estádio Monumental de Lima como sede da final da Libertadores 2025
Maior arena do Peru, com capacidade para 80 mil torcedores, receberá a decisão do torneio no dia 29 de novembro; anúncio foi feito após reunião entre Conmebol e autoridades peruanas
A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (11) que o Estádio Monumental de Lima, no Peru, será o palco da grande final da Copa Libertadores 2025. A partida decisiva do principal torneio de clubes da América do Sul está marcada para 29 de novembro e deve reunir cerca de 80.093 torcedores na maior arena do país.
A escolha foi oficializada após reunião do Conselho da Conmebol, liderado pelo presidente Alejandro Domínguez, com representantes do governo peruano e da Federação Peruana de Futebol (FPF). O estádio, casa do Club Universitario de Deportes, já recebeu partidas importantes, como finais da Copa Sul-Americana e jogos da seleção peruana, mas será a primeira vez que sediará uma final de Libertadores.
Por que o Monumental de Lima?
Capacidade: Com 80 mil lugares, é o maior estádio do Peru e um dos mais modernos da região.
Infraestrutura: Conta com sistemas de segurança e acessibilidade adequados para um evento de grande porte.
Histórico: Já foi palco de jogos decisivos em competições continentais.
Expectativas para a final
A decisão da Libertadores 2025 promete movimentar o futebol sul-americano, com clubes de todo o continente disputando a vaga na final. A última vez que o Peru recebeu uma final da competição foi em 2012, no Estádio Nacional de Lima, quando o Corinthians venceu o Boca Juniors.
Enquanto isso, as equipes já começam a se preparar para a disputa, que terá seu sorteio inicial em março de 2025. A torcida peruana espera que um time local, como o Universitario ou o Alianza Lima, chegue à decisão para lotar o estádio e celebrar em casa.
Com o anúncio, o Peru se consolida como um dos destinos importantes do futebol sul-americano, reforçando a aposta da Conmebol em diversificar as sedes de suas principais competições.
⭐️🏆 O caminho rumo à #GloriaEterna! São as Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores!
🤔🇵🇪 Quem vai a Lima em 29/11? pic.twitter.com/Ziy802nvnH
— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 2, 2025
Comentários
Brasil
Petecão rebate bolsonaristas e diz que discurso de impeachment de Moraes é “falácia”
Senador pelo PSD afirma que não assinará pedido e que decisão será coletiva; critica objetivo de “inflamar o país”
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) classificou como “falácia bolsonarista” o movimento pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em entrevista ao jornalista Ray Melo, nesta terça-feira, dia 12. O parlamentar, que integra a base governista, afirmou que não assinará qualquer pedido nesse sentido e que a decisão final caberá ao partido e à bancada.
“Esse negócio de assinar foram eles (bolsonaristas) que inventaram. Eu não assino, eu voto”, disse o senador ao jornalista Ray Melo (Blog da Hora) na manhã desta terça.
Petecão acha que o objetivo bolsonarista é inflamar o país e desestabilizar os Poderes.
“Para eles, quanto pior, melhor. Os caras não estão preocupados com Alexandre de Moraes.”
Os principais pontos da declaração:
- “Isso foi invenção deles (bolsonaristas)”: Petecão ironizou a campanha de assinaturas, destacando que, como senador, “não assina, vota”
- Crítica à estratégia: Acusou os bolsonaristas de buscarem “inflamar o país e desestabilizar os Poderes” com a pauta
- Resposta a Lula: Sobre o pedido do presidente para que aliados não apoiem o impeachment, disse que “tem simbologia”, mas a decisão será coletiva
Contexto político:
A declaração ocorre após:
Lula ter feito apelo direto durante visita ao Acre na última semana
Setores bolsonaristas acelerarem campanha contra Moraes
PSD manter posição de defesa das instituições
Petecão, conhecido por falas contundentes, reforçou o alinhamento com o governo Lula e a estabilidade democrática, mas deixou claro que a bancada do PSD decidirá em conjunto o posicionamento formal. O senador acreano ainda criticou a “politização do Judiciário” como estratégia de caos.
A fala do parlamentar é vista como um termômetro do desgaste da pauta impeachment entre governistas, mesmo com a pressão de oposicionistas. O PSD, que tem 13 senadores, deve se reunir nos próximos dias para definir posição oficial.
Comentários
Brasil
EUA devem criticar governo Lula e Moraes em relatório de direitos humanos
Apuração é do jornal americano The Washington Post, que obteve rascunhos do documento do governo do presidente Donald Trump
Os Estados Unidos devem fazer críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em um novo relatório.
A apuração é do jornal americano The Washington Post, que obteve rascunhos do documento do governo de Donald Trump.
A expectativa é que o relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado seja transmitido ao Congresso dos EUA, nesta terça-feira (12).Segundo o Post, o relatório denunciará o Brasil por suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por “suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente”.
O rascunho obtido pelo jornal também traz uma menção nominal a Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro “determinou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X (antigo Twitter)”.
A reportagem ainda destacou as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Moraes através da Lei Magnitsky e declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, que acusou o ministro de “graves abusos de direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias envolvendo flagrantes negações de garantias de julgamento justo e violações da liberdade de expressão”.
A reportagem do Washington Post pontua que o governo da África do Sul também está na mira do relatório, que deve apontar suposta “expropriação de terras dos africâneres e novos abusos contra minorias raciais no país”. Trump tem cobrado explicações das autoridades sul-africanas sobre suposta perseguição de fazendeiros brancos no país.
Esse será o primeiro relatório de direitos humanos do segundo mandato de Trump. Em 2024, na gestão do ex-presidente Joe Biden, o documento destacou preocupações sobre a guerra na Faixa de Gaza.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Dono da rede Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos em SP
Operação do MPSP mira esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda e empresários
O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12/8), em operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que mira esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda. Além dele, Mario Otávio Gomes, executivo da Fast Shop, é alvo de mandado de prisão, assim como o fiscal de tributos estadual Artur Gomes da Silva Neto.
Oliveira foi preso em uma chácara, em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. Gomes foi detido em um apartamento, na zona norte da capital.
O fiscal é apontado como o principal operador de um esquema de fraudes em créditos tributários que teria arrecadado em propinas, segundo promotores, cerca de R$ 1 bilhão desde 2021. Artur Gomes da Silva Neto é supervisor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Fazenda estadual paulista.
Além das prisões, os agentes dão cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.
De acordo com a apuração, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se também que o fiscal já recebeu, até este momento, mais de R$ 1 bilhão em propina.
Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento.
Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) informou que instaurou procedimento administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido e que solicitou formalmente ao MPSP o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.
A Sefaz-SP ainda disse estar à disposição das autoridades e que vai colaborar com os desdobramentos da investigação por meio de sua corregedoria. “A administração fazendária reitera seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita, comprometendo-se com a apuração de desvios eventualmente praticados, nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revisão de processos, protocolos e normatização relacionadas ao tema”, completa a nota.
O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de imprensa da Rede Ultrafarma e da Fastshop. Esta última afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da investigação e está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes. A reportagem também procurou o fiscal Artur Gomes da Silva Neto. O espaço segue aberto para manifestações.
Fonte: Metrópoles
Você precisa fazer login para comentar.