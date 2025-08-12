Conmebol define Estádio Monumental de Lima como sede da final da Libertadores 2025

Maior arena do Peru, com capacidade para 80 mil torcedores, receberá a decisão do torneio no dia 29 de novembro; anúncio foi feito após reunião entre Conmebol e autoridades peruanas

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (11) que o Estádio Monumental de Lima, no Peru, será o palco da grande final da Copa Libertadores 2025. A partida decisiva do principal torneio de clubes da América do Sul está marcada para 29 de novembro e deve reunir cerca de 80.093 torcedores na maior arena do país.

A escolha foi oficializada após reunião do Conselho da Conmebol, liderado pelo presidente Alejandro Domínguez, com representantes do governo peruano e da Federação Peruana de Futebol (FPF). O estádio, casa do Club Universitario de Deportes, já recebeu partidas importantes, como finais da Copa Sul-Americana e jogos da seleção peruana, mas será a primeira vez que sediará uma final de Libertadores.

Por que o Monumental de Lima?

Capacidade: Com 80 mil lugares, é o maior estádio do Peru e um dos mais modernos da região.

Infraestrutura: Conta com sistemas de segurança e acessibilidade adequados para um evento de grande porte.

Histórico: Já foi palco de jogos decisivos em competições continentais.

Expectativas para a final

A decisão da Libertadores 2025 promete movimentar o futebol sul-americano, com clubes de todo o continente disputando a vaga na final. A última vez que o Peru recebeu uma final da competição foi em 2012, no Estádio Nacional de Lima, quando o Corinthians venceu o Boca Juniors.

Enquanto isso, as equipes já começam a se preparar para a disputa, que terá seu sorteio inicial em março de 2025. A torcida peruana espera que um time local, como o Universitario ou o Alianza Lima, chegue à decisão para lotar o estádio e celebrar em casa.

Com o anúncio, o Peru se consolida como um dos destinos importantes do futebol sul-americano, reforçando a aposta da Conmebol em diversificar as sedes de suas principais competições.

⭐️🏆 O caminho rumo à #GloriaEterna! São as Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores! 🤔🇵🇪 Quem vai a Lima em 29/11? pic.twitter.com/Ziy802nvnH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 2, 2025

