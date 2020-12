A Conmebol definiu na manhã desta sexta-feira as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América. Sete times já estão classificados à próxima fase. A última vaga vai sair do duelo entre Boca Juniors e Inter. O time argentino venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e agora terá a vantagem no duelo de volta, dia 9, na Argentina.