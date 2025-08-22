Brasil
Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou ao Ministério da Saúde não incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) a liraglutida e a semaglutida, princípios ativos de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. O pedido de incorporação ao SUS foi feito pela Novo Nordisk, farmacêutica fabricante do Wegovy, que tem como princípio ativo a semaglutida.
Em nota, o ministério informou que as decisões da Conitec sobre a incorporação de medicamentos ao SUS “consideram as melhores evidências científicas disponíveis, abrangendo eficácia, segurança e análises de custo-efetividade”. Segundo a pasta, no caso da liraglutida e da semaglutida, o impacto financeiro estimado é de R$ 8 bilhões anuais.
O comunicado destacou ainda dois acordos de parceria firmados entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS para a produção da liraglutida e da semaglutida. Os acordos estabelecem a transferência de tecnologia da síntese do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e do medicamento final para Farmanguinhos, unidade técnico-científica da Fiocruz.
“Cabe ressaltar ainda a importância estratégica da ampliação da oferta de medicamentos genéricos. Essa medida estratégica estimula a concorrência, contribui para a redução de preços, amplia o acesso da população a tratamentos de qualidade e fortalece as condições para a incorporação de novas tecnologias ao SUS”, concluiu o ministério.
Controle
Desde junho, farmácias e drogarias começaram a reter receitas de canetas emagrecedoras. Além da semaglutida e da liraglutida, a categoria inclui ainda a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida.
A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na dispensação desse tipo de medicamento foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União.
Em nota, a agência informou que a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, “especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa”.
Uso indiscriminado
A retenção do receituário de canetas emagrecedoras era defendida por entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.
Em nota aberta, elas citam que o uso indiscriminado desse tipo de medicamento gera preocupações quanto à saúde da população e ao acesso de pacientes que realmente necessitam desse tipo de tratamento.
“A venda de agonistas de GLP-1 sem receita médica, apesar de irregular, é frequente. A legislação vigente exige receita médica para a dispensação destes medicamentos, porém, não a retenção da mesma [receita] pelas farmácias. Essa lacuna facilita o acesso indiscriminado e a automedicação, expondo indivíduos a riscos desnecessários”, destacou o documento.
Governo estuda parceria com Bolívia para nova hidrelétrica binacional
O Brasil está retomando as obras voltadas à geração de energia elétrica a partir de usinas hidrelétricas. Para tanto, tem feito leilões para a contratação de pequenas centrais hidrelétricas. Também está nos planos do governo a construção de uma segunda usina binacional. Desta vez, em parceria com a Bolívia, para aproveitar o potencial hídrico do Rio Madeira.
A declaração foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira (22) em evento no qual apresentou os resultados do leilão de contratação de energia gerada em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
“Hoje celebramos a retomada da indústria hidrelétrica no Brasil. Este é mais um Marco histórico do governo Lula. Acabamos de fazer o leilão das PCHs de hidrelétricas até 50 megawatts, sucesso que é um passo fundamental em direção a uma transição energética justa e inclusiva”, disse o ministro.
Hidrelétrica binacional
Silveira falou sobre alguns planos do governo para a retomada da indústria hidrelétrica no Brasil. Um deles seria a construção da segunda hidrelétrica binacional, a exemplo de Itaipu, construída em parceria com o Paraguai.
“Para retomada das grandes hidrelétricas, ampliamos a cooperação técnica com a Bolívia para aproveitar o potencial do Rio Madeira. Falei com o presidente Lula sobre a importância de enfrentarmos esse debate e a ideia é garanto avançar. Quem sabe uma nova binacional está a caminho, repetindo o sucesso de Itaipu”, disse o ministro.
PCHs
Sobre os resultados do leilão de contratação de energia de PCHs apresentados hoje, Silveira classificou como de “extremo sucesso”, tendo resultado em uma potência contratada de 816 megawatts (MW), com deságio de 3,16%.
“A garantia física ficou em 466 megawatts médio. O preço médio ficou em R$ 392 por megawatt. Os investimentos estão estimados em R$ 8 bilhões de reais nessa indústria”, disse ele referindo-se aos 65 empreendimentos vencedores do leilão.
“Esse certame já nasceu batendo recorde, com 241 projetos cadastrados para 3 mil megawatts totais de potência, sendo que a maior parte virá das pequenas centrais hidrelétricas”, acrescentou.
De acordo com o MME, 13 estados serão contemplados com os empreendimentos.
Dos 65 empreendimentos vencedores, 27 estão localizados em Santa Catarina; 11 no Paraná; 7 no Rio Grande do Sul; 6 no Mato Grosso; 4 em Goiás; 2 no Mato Grosso do Sul; 2 no Rio de Janeiro; e um nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rondônia, Espírito Santo e Pernambuco.
“A Região Sul foi a maior contemplada, com 45 empreendimentos”, lembrou o ministro.
Em Lima, Gonzaga é homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Peru pela luta em prol da integração comercial
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi homenageado com o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER) que reconhece a contribuição de personalidades brasileiras e peruanas na integração bilateral entre os dois países. A entrega da homenagem foi feita durante a abertura da Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025, realizada em Lima na quinta-feira (21).
Gonzaga recebeu das mãos do presidente CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, o prêmio pelo compromisso e ações concretas em prol do fortalecimento da integração econômica, comercial e social entre Brasil e Peru, especialmente na região de fronteira.
O deputado Gonzaga agradeceu à homenagem e afirmou que esse reconhecimento só aumenta seu compromisso de trabalhar pelo avanço de oportunidades e geração de renda ao povo acreano.
“Receber essa homenagem é um motivo de honra e gratidão. Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo. Nossas regiões são abençoadas por riquezas naturais, culturais e humanas, se soubermos valorizá-las teremos a chave para transformar a economia, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, disse o parlamentar.
Durante seu discurso, Gonzaga destacou também que defende a construação da rodovida que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa como forma de alavancar ainda mais a economia acreana. O parlamentar também pediu a retomada de voos entre os dois países através dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.
“Tenho defendido juntamente com autoridades e parceiros projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral”, concluiu o parlamentar.
Luiz Gonzaga foi o único brasileiro homenageado entre as cinco personalidades homenageadas no evento. Entre os homenageados está o ex-presidente do Congresso peruano, o congressista Eduardo Salhuana.
