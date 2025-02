Conheça os países com maior número de bilionários e a posição do Brasil

O Brasil aparece na nona posição, com 54 bilionários. Quase um ano atrás, o País aparecia em sétimo lugar no ranking, com 69 bilionários, segundo a lista anual da revista divulgada em abril de 2024

dados de 05/02/2025

Os Estados Unidos têm mais bilionários do que qualquer outro país no mundo, segundo o levantamento em tempo real da revista Forbes. Dados consultados no site da revista na quarta-feira, 5, apontam que a nação tem 819 pessoas que têm patrimônio líquido estimado em pelo menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Além de ter o maior número de bilionários, os EUA também dominam o topo da lista das pessoas mais ricas do mundo, tendo representantes aparecendo em oito das dez primeiras posições – o que inclui o primeiro lugar, ocupado por Elon Musk, com patrimônio de US$ 410,1 bilhões. O homem mais rico do mundo tem fortuna ligada à Tesla e à SpaceX e lidera o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) no governo do presidente americano Donald Trump.

A lista de países com mais bilionários continua com a China em segundo lugar, com 408 super-ricos – menos da metade do número de bilionários dos EUA. O ranking ainda traz a Índia em terceiro lugar (209 bilionários), seguida por Alemanha (127 bilionários) e Rússia (123 bilionários).

O Brasil aparece na nona posição, com 54 bilionários. Quase um ano atrás, o País aparecia em sétimo lugar no ranking, com 69 bilionários, segundo a lista anual da revista divulgada em abril de 2024, com base em dados de março do mesmo ano.

Atualmente, o brasileiro mais rico é o empresário Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que aparece na 40ª posição no ranking em tempo real da Forbes, com fortuna estimada em US$ 38,5 bilhões. Veja abaixo quais são os países com o maior número de bilionários, segundo a lista em tempo real da Forbes: – Estados Unidos: 819 bilionários – China: 408 bilionários – Índia: 209 bilionários – Alemanha: 127 bilionários – Rússia: 123 bilionários – Itália: 71 bilionários – Canadá: 67 bilionários – Reino Unido: 57 bilionários – Brasil: 54 bilionários

O ranking anual de bilionários da Forbes, também traz 69 brasileiros entre o ricaços com patrimônio superior a US$ 1 bilhão em 2024.

Os dez mais ricos do Brasil são:

Eduardo Saverin: US$ 28 bilhões Vicky Safra e família: US$ 20,6 bilhões Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões Marcel Telles e família: US$ 10,9 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 8,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 7,6 bilhões Pedro Moreira Salles: US$ 7,1 bilhões André Esteves: US$ 6,6 bilhões Alexandre Behring: US$ 6,3 bilhões Miguel Krigsner: US$ 5,7 bilhões

