Brasil
Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo
O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão a prova de redação no próximo domingo (9), junto com as provas de códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. A nota varia de 0 a 1 mil pontos e é atribuída de acordo com as cinco competências estabelecidas.
Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.
O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.
O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista – uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.
O objetivo desse texto é convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões, a partir de um raciocínio coerente e consistente.
Adicionalmente, o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.
Os participantes devem ficar atentos às cinco competências que serão exigidas no texto:
- Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
- Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.
Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.
Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.
Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
Nota zero
Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:
- Fuga ao tema proposto;
- Ausência de texto na folha de redação;
- Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
- Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
- Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
- Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
- Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.
Enem 2025
Um total de 4.811.338 candidatos confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022.
As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.
Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Comentários
Brasil
MPTO investiga esquema de “fura-fila” e corrupção no Hospital Regional de Araguaína
Operação do Gaeco apura venda de cirurgias e favorecimento político no SUS; sete mandados foram cumpridos em Araguaína
O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (4) uma operação para investigar um suposto esquema de “fura-fila” no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação apura crimes de corrupção, venda de procedimentos cirúrgicos e favorecimento político no Hospital Regional de Araguaína (HRA), localizado no norte do estado.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de servidores públicos e outros investigados em Araguaína, com apoio da Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não houve buscas dentro do hospital e que o órgão ainda não foi notificado oficialmente sobre a operação. A pasta declarou que “não coaduna com quaisquer ações que ferem a legislação”.
De acordo com o MPTO, as investigações começaram em maio de 2022, após uma denúncia anônima. O Gaeco identificou indícios de que o grupo atuava de forma organizada e com divisão de tarefas, buscando vantagens econômicas e políticas indevidas.
As apurações apontam que o esquema seria liderado por um integrante da alta direção do hospital, considerado o mentor intelectual da operação criminosa. O suspeito teria manipulado funcionários, alterado a regulação de procedimentos para atender a interesses políticos e pressionado a gestão hospitalar.
O levantamento também revelou movimentações financeiras incompatíveis com os salários de alguns investigados, sugerindo enriquecimento ilícito. Em um dos casos, o MPTO identificou pagamento via PIX feito a um parente de um dos envolvidos, como contrapartida por um procedimento cirúrgico.
Comentários
Brasil
Polícia apreende mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante operação da Ficco em Manaus
Investigações apontam suspeita de lavagem de dinheiro e tentativa de ocultar origem de valores
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (Ficco-AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante duas ações realizadas nesta terça-feira (4), em Manaus. As operações apuram suspeita de lavagem de dinheiro, uma vez que o uso de grandes quantias em cédulas pode indicar tentativa de ocultar a origem dos valores.
De acordo com a Ficco, as diligências foram deflagradas após denúncia sobre movimentação suspeita de dinheiro vivo na capital. Em uma das ocorrências, os agentes apreenderam R$ 610 mil, e na outra, cerca de R$ 500 mil, ambos os montantes sem comprovação de origem lícita.
As circunstâncias das apreensões e os locais exatos das operações não foram divulgados, e a polícia ainda não informou se houve prisões.
A Ficco-AM é uma força-tarefa composta por órgãos federais, estaduais e municipais de segurança pública, que atua de forma integrada no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado do Amazonas.
Comentários
Brasil
Amazônia tem a maior temperatura média dos últimos 40 anos, aponta MapBiomas
Aquecimento de 1,5°C ultrapassa limite crítico do Acordo de Paris e seca atinge 20% abaixo da média histórica
A Amazônia brasileira registrou em 2024 a maior temperatura média das últimas quatro décadas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (4) pela rede MapBiomas, conforme noticiado pelo UOL. O levantamento indica um aumento de 1,5°C acima da média histórica, valor que atinge o limite considerado crítico pelo Acordo de Paris.
A temperatura média do bioma chegou a 27,1°C, frente aos 25,6°C observados entre 1985 e 2024. O maior aquecimento foi registrado em Roraima, com +2°C, seguido por Amazonas e Mato Grosso do Sul, ambos com +1,7°C.
Os pesquisadores apontam que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa desde 1985 — cerca de 13% da cobertura original. Essa devastação contribuiu para um aumento de 1,2°C nas últimas quatro décadas, além de alterar o regime de chuvas, que em 2024 ficou 20% abaixo da média histórica, marcando o segundo ano consecutivo de seca severa.
No ano passado, o volume médio de chuvas foi de 1.767 mm, bem inferior aos 2.215 mm anuais registrados historicamente. Com a estiagem, as queimadas avançaram sobre 15,6 milhões de hectares do bioma.
Segundo a pesquisadora Luciana Rizzo, do MapBiomas Atmosfera, o fenômeno El Niño intensificou o calor e a seca, mas não explica sozinho o cenário:
“A temperatura vem crescendo sistematicamente há 40 anos, e a estação seca da Amazônia está ficando mais longa”, afirmou.
Você precisa fazer login para comentar.