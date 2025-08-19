Cotidiano
Congresso instala CPMI do INSS sem representação do Acre entre seus membros titulares
Comissão mista de inquérito para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social será presidida pelo senador Omar Aziz (AM) e relatada pelo deputado Ricardo Ayres (TO)
O Congresso Nacional instala na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.
A composição do colegiado, no entanto, não inclui nenhum parlamentar do Acre entre seus titulares ou suplentes, deixando o estado sem representação direta nos trabalhos que podem resultar em mudanças significativas no sistema previdenciário.
A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e terá como relator o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Entre os nomes de destaque confirmados estão senadores como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de deputados como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).
A ausência de representantes acreanos na CPMI preocupa entidades de aposentados do estado, que ficarão sem uma voz direta nas investigações sobre fraudes e nos debates sobre possíveis melhorias no atendimento e nas regras do INSS. O órgão é fundamental para milhares de acreanos que dependem de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.
A comissão tem previsão de funcionar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deverá apurar denúncias de desvios, fraudes em benefícios e irregularidades na gestão do instituto, com poder de convocar autoridades e quebrar sigilos bancário e fiscal.
Polícia Civil leva conscientização sobre violência doméstica a passageiros de ônibus em rodoviária de Rio Branco
Palestras da Operação Shamar e campanha Agosto Lilás abordaram tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia dentro dos veículos; ação foi convidada pela PRF
Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta terça-feira, dia 19, uma série de palestras educativas para passageiros e funcionários de empresas de transporte na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A iniciativa, conduzida pela delegada Michelle Boscaro, foi realizada a convite da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou informações sobre violência doméstica diretamente dentro dos ônibus.
Durante as abordagens, a equipe explicou os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, detalhou como funcionam as medidas protetivas de urgência e orientou sobre os canais de denúncia, como os números 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar). A ação buscou ampliar o acesso da população aos mecanismos de proteção às mulheres.
“A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, mas também em ambientes de trabalho ou em locais de grande circulação, como ônibus interestaduais”, alertou a delegada Michelle Boscaro. “Nosso objetivo é conscientizar e estimular as denúncias, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas”.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, reforçou que a iniciativa integra um esforço nacional de combate à violência de gênero. “Temos intensificado nossas ações para garantir acolhimento às vítimas, cumprir medidas protetivas e, sobretudo, levar informação à sociedade, pois a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção desse tipo de crime”, destacou.
Associação Brasileira de Odontologia empossa nova diretoria no Acre
Cerimônia será realizada nesta quarta-feira (20) no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco
A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Acre (ABO/AC) dará posse à sua nova diretoria nesta quarta-feira (20), às 17h, em solenidade marcada para o auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.
O cirurgião-dentista Bruno Fernando dos Santos assume a presidência da entidade para o biênio 2025/2026, substituindo Wânia Patrícia Tojal. A ABO é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa da classe odontológica e na promoção da saúde bucal da população brasileira, além de fomentar a valorização do cirurgião-dentista no Brasil e no exterior.
Composição da nova diretoria
DIRETORIA
- Presidente: Bruno Fernando dos Santos
- Vice-Presidente: Antônio Arlen da Silva Freira
- 1º Secretária: Wânia Patrícia Tojal da Silva
- 2ª Secretária: Natércia Rocha de Oliveira
- Diretoria do Depto. Financeiro: Railda dos S. Alexandre Oliveira
- Diretoria do Depto. Científico-Cultural: Paulo Roberto Pires de Souza
- Diretoria do Depto. Social: Uena Diegine da Silva Alves
CONSELHO DELIBERATIVO
- Wellyton Melo de Souza
- Maria do Carmo Moreira Miranda
- Christiane Lopes de Souza
- Aline Sena de Oliveira
- Jossandra Prado Lopes da Silva
- Amanda de Andrade Silva
- Carla Bento Nelem Colturato
A nova gestão terá como missão fortalecer a categoria odontológica no estado, ampliar ações de educação em saúde bucal e representar os profissionais acreanos em nível nacional.
PRD e Solidariedade acertam federação partidária e definem apoio a Mailza Assis e Gladson Cameli no Acre
Acordo nacional entre as siglas garante chapa única no estado para governo e senado em 2026; diretórios acreanos impõem condição para apoio a eventual segundo senador
As executivas nacionais e estaduais do PRD (Partido Renovação Democrática) e do Solidariedade concluíram na semana passada, em São Paulo, as articulações para a criação de uma federação partidária entre as duas siglas. A aliança, que deverá ser mantida por pelo menos quatro anos, já define seu eixo político no Acre: apoio à vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) para o governo do estado e ao governador Gladson Cameli (PP) para o senado federal em 2026.
A condição para eventual apoio a um segundo candidato ao senado foi estabelecida de forma categórica pelos líderes estaduais. “Para que apoiemos um segundo nome ao Senado, este candidato terá que estar apoiando Mailza Assis para o Governo e Gladson Cameli para o Senado. Sem isso, não há conversa”, afirmou Pedro Valério, presidente regional do PRD, que participou do encontro ao lado do presidente regional do Solidariedade, deputado estadual Afonso Fernandes.
A estrutura de comando da federação no Acre ainda será definida. De acordo com o acordado nacionalmente, a presidência estadual caberia a um deputado federal, mas como nenhuma das siglas possui representante na Câmara Federal, a decisão ficará entre Valério e Fernandes. “Está tudo caminhando de forma convergente. Eu e o deputado Afonso Fernandes somos aliados de muitos anos”, assegurou Valério.
A federação nasce com expressiva bancada nacional de deputados federais, fortalecendo a base de apoio ao governo no Congresso e criando uma nova força política para as eleições de 2026.
