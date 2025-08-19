Congresso instala CPMI do INSS sem representação do Acre entre seus membros titulares

Comissão mista de inquérito para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social será presidida pelo senador Omar Aziz (AM) e relatada pelo deputado Ricardo Ayres (TO)

O Congresso Nacional instala na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.

A composição do colegiado, no entanto, não inclui nenhum parlamentar do Acre entre seus titulares ou suplentes, deixando o estado sem representação direta nos trabalhos que podem resultar em mudanças significativas no sistema previdenciário.

A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e terá como relator o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Entre os nomes de destaque confirmados estão senadores como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de deputados como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

A ausência de representantes acreanos na CPMI preocupa entidades de aposentados do estado, que ficarão sem uma voz direta nas investigações sobre fraudes e nos debates sobre possíveis melhorias no atendimento e nas regras do INSS. O órgão é fundamental para milhares de acreanos que dependem de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.

A comissão tem previsão de funcionar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deverá apurar denúncias de desvios, fraudes em benefícios e irregularidades na gestão do instituto, com poder de convocar autoridades e quebrar sigilos bancário e fiscal.

