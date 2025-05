Confusão generalizada durante show em Epitaciolândia viraliza nas redes sociais

Antônio Malvadeza

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por unanimidade, manter a condenação de Cleiton Viera do Nascimento, acusado de envolvimento em um roubo ocorrido em Assis Brasil, na região de tríplice fronteira. A defesa do réu havia recorrido da sentença, mas teve o pedido negado.

Segundo os autos, Cleiton forneceu uma motocicleta de sua propriedade e um simulacro de arma de fogo para que outros homens praticassem um assalto a um estabelecimento comercial no município. Ele também recebeu parte do dinheiro roubado. O crime ocorreu no ano passado e, após a prisão dos assaltantes, a participação do acusado foi descoberta.

Cleiton foi condenado a 4 anos e 19 meses de reclusão por roubo majorado. A defesa alegou que os depoimentos que embasaram a condenação partiram de policiais que não estavam presentes no local do crime, mas o relator do processo entendeu que há provas suficientes da participação do réu, inclusive o uso de bens de sua propriedade no delito e o recebimento de parte do valor subtraído. Com a decisão, a pena foi mantida e o acusado continua preso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários