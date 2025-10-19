Confrontos da 2ª fase do Campeonato Estadual estão definidos

A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 foi encerrada neste sábado, 19, no Florestinha, com três partidas e os resultados definiram os confrontos da segunda fase da competição.

O COPMBM goleou o Joia de Cristo por 7 a 0. Nas outras os resultados foram: PSG 1 x 0 Recriança e Vila Acre 2 x 1 Bangu.

“Ainda temos 16 times na disputa do título e os jogos a partir da próxima terça(21) são eliminatórios”, declarou o diretor técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Duelos da 2ª fase

Santa Cruz x Santinha

Furacão do Norte x Independência

Galvez x COPMBM

AFEX x Escola do Galvez

Epitaciolândia x Cruz Azul

Vila Acre x Esporte Saúde e Lazer

Acre Esporte x Flamenguinho

Grêmio Xapuriense x PSG

