Confraternização da Aleac reúne lideranças regionais e gera especulações políticas
Presença de deputados dos vales do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá ao lado do prefeito Tião Bocalom chamou atenção nos bastidores
A confraternização de fim de ano promovida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na noite desta quinta-feira (18), acabou indo além do caráter festivo e ganhou contornos políticos nos bastidores. O evento, que reuniu deputados estaduais e servidores da Casa, chamou atenção após o registro de lideranças dos vales do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá posando para fotos ao lado do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.
O gesto foi interpretado por analistas e observadores políticos como um possível sinal de articulação antecipada com foco no cenário eleitoral de 2026. A imagem, que simboliza unidade e sintonia entre diferentes regiões do estado, repercutiu rapidamente nos corredores da política acreana.
Apesar do clima informal da confraternização, a presença conjunta das lideranças levantou questionamentos sobre eventuais alianças futuras. Oficialmente, nenhum dos participantes comentou sobre projetos eleitorais ou apoio a possíveis candidaturas.
Ainda assim, o registro reforça a máxima de que, no ambiente político, gestos raramente são aleatórios. A cena captada durante o evento na Aleac pode indicar o início de movimentações estratégicas que começam a desenhar o tabuleiro político do Acre para os próximos anos.
Vereador é flagrado ameaçando servidora durante confusão em posto de saúde; ASSISTA
Vídeo mostra o parlamentar exaltado e ameaçando prender a servidora
Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (18) registra um episódio de tensão envolvendo o vereador Liberman Farias da Costa, conhecido como Manan Rural, dentro da Unidade de Saúde da Vila Santa Luzia (Francisca de Souza Machado), localizada na zona rural de Cruzeiro do Sul. As imagens mostram o parlamentar em tom alterado durante um confronto com uma servidora do local.
No registro, o vereador discute com a funcionária e chega a ameaçar dar voz de prisão, alegando desacato. “Se eu quiser, você já está presa. Eu prendo aqui e chamo a polícia”, afirma o parlamentar em um dos momentos captados no vídeo, que gerou forte repercussão nas redes sociais.
De acordo com informações iniciais, o desentendimento teria começado após o vereador encontrar a porta da unidade fechada em um horário que, segundo ele, deveria haver atendimento ao público. Irritado com a situação, Manan Rural teria questionado a equipe da unidade de saúde, o que deu início à discussão.
Outro ponto que chamou atenção nas imagens foi o momento em que o vereador pede a senha do Wi-Fi da própria unidade para conseguir entrar em contato com a Polícia Militar e registrar a ocorrência. O caso segue repercutindo e o espaço permanece aberto para manifestação e esclarecimentos de todas as partes envolvidas.
PREVISÃO DO TEMPO: sábado (20) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Pancadas de chuva com trovoadas tomam a região, com maior intensidade a partir da tarde; temperaturas variam entre 22°C e 34°C
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (20), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para toda a região, com possibilidade de trovoadas isoladas para todos os estados, principalmente a partir da tarde.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas para todo o Amapá, Pará — exceto pelo nordeste do estado —, maior parte do Amazonas — exceto pelo extremo-sul —, sudeste de Rondônia, oeste e norte do Tocantins e extremo-oeste do Acre. As pancadas de chuva devem amanhecer já acompanhadas de trovoadas no centro-sul do Piauí e no extremo-leste de Rondônia.
Durante a tarde, as chuvas se intensificam e vêm acompanhadas de trovoadas em toda a região, exceto no Amapá, onde deve chover com menor intensidade ao centro-sul do estado, sem trovoadas. Essas condições devem se manteraté a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para o Acre, Tocantins, Rondônia, Amazonas e centro-sul do Pará, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o Tocantins, o centro-sul do Pará e para a faixa central do Amazonas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, emBoa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
Fonte: Brasil 61
