Confraternização da Aleac reúne lideranças regionais e gera especulações políticas

Presença de deputados dos vales do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá ao lado do prefeito Tião Bocalom chamou atenção nos bastidores

A confraternização de fim de ano promovida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na noite desta quinta-feira (18), acabou indo além do caráter festivo e ganhou contornos políticos nos bastidores. O evento, que reuniu deputados estaduais e servidores da Casa, chamou atenção após o registro de lideranças dos vales do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá posando para fotos ao lado do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O gesto foi interpretado por analistas e observadores políticos como um possível sinal de articulação antecipada com foco no cenário eleitoral de 2026. A imagem, que simboliza unidade e sintonia entre diferentes regiões do estado, repercutiu rapidamente nos corredores da política acreana.

Apesar do clima informal da confraternização, a presença conjunta das lideranças levantou questionamentos sobre eventuais alianças futuras. Oficialmente, nenhum dos participantes comentou sobre projetos eleitorais ou apoio a possíveis candidaturas.

Ainda assim, o registro reforça a máxima de que, no ambiente político, gestos raramente são aleatórios. A cena captada durante o evento na Aleac pode indicar o início de movimentações estratégicas que começam a desenhar o tabuleiro político do Acre para os próximos anos.

