Confira os locais das inscrições para o 2º bloco do Programa Mulheres Mil ofertado pelo Ifac nos municípios

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), iniciou nesta segunda-feira (26.01) as inscrições para o 2º bloco do 4º Ciclo do Programa Mulheres Mil. Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

As interessadas podem se inscrever até o dia 6 de fevereiro, de forma presencial. O programa é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e com as prefeituras municipais.

Locais de inscrição – As inscrições devem ser realizadas presencialmente, conforme o município de oferta do curso:

Rio Branco (Escola Raimundo Gomes de Oliveira, Conjunto Tucumã II, Avenida Central I, s/nº, no bairro Tucumã, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h/Escola Doutor Mário de Oliveira, Travessa Guaporé, 296, bairro Cerâmica, em Rio Branco, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h/Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) no município de Rio Branco atuará como Pólo de Apoio para atendimento às candidatas, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Cruzeiro do Sul (Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada da Av. Cel. Juvêncio de Menezes, nº 267, no município de Tarauacá, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Tarauacá (Secretaria Municipal de Promoção Social, localizada da Av. Cel. Juvêncio de Menezes, nº 267, no município de Tarauacá, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Sena Madureira (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizada na Rua Virgulino de Alencar – 281 – Bairro Pista, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 26/01/2026 a 06/02/2026)

Xapuri (Centro de Referência da Assistência Social – CRAS no município de Xapuri, situado) na Rua 24 de janeiro número 1700, bairro laranjal (variante), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h – Inscrições: 29/01/2026 a 06/02/2026)

Cronograma do Processo Seletivo – Fique atenta às datas importantes desta etapa: período de Inscrições (Rio Branco/Sena Madureira/Cruzeiro do Sul e Tarauacá): 26/01 a 06/02/2026; (Xapuri: 29/01/2026 a 06/02/2026); resultado preliminar: 19/02/2026; período de recursos: 20/02/2026; resultado final: 24/02/2026; e previsão de início das aulas: 02/03/2026. As informações podem ser obtidas no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/) ou procurar os locais de inscrição em seus municípios.

Sobre o Programa Mulheres Mil – O Programa Mulheres Mil tem como objetivo promover a autonomia econômica, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania feminina. Além da formação técnica, os cursos abordam temas como direitos da mulher, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, contribuindo para a inserção das participantes no mercado de trabalho e o fortalecimento das economias locais.

