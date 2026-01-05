Acre
Confaz autoriza suspensão do ICMS para remessa de café do Acre a Rondônia
Medida beneficia produtores, cooperativas e exportadores que realizam apenas o beneficiamento do grão
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou, nesta segunda-feira (5), o Protocolo ICMS nº 1/2026, que estabelece regras especiais para a remessa de café em grão cru do Acre ao estado de Rondônia, com suspensão do imposto. O acordo foi firmado entre as Secretarias de Fazenda dos dois estados, após manifestações favoráveis registradas na 361ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe/ICMS), realizada em 17 de dezembro de 2025, e publicado no Diário Oficial da União.
Segundo o protocolo, o ICMS ficará suspenso nas operações de remessa do café quando o destino for exclusivamente a prestação de serviços de limpeza, secagem, beneficiamento, classificação ou separação, desde que o produto retorne ao Acre. A medida se aplica a produtores agropecuários, cooperativas e empresas exportadoras, desde que não haja alteração da natureza ou essencialidade do produto, sendo proibida a utilização do regime para outros tipos de industrialização.
A suspensão do imposto terá validade máxima de 60 dias a partir da emissão da nota fiscal, que deverá conter a declaração: “Operação com ICMS suspenso nos termos do Protocolo ICMS nº 1/2026”. O protocolo ainda prevê cooperação entre as Secretarias de Fazenda do Acre e de Rondônia, incluindo troca de informações e fiscalização conjunta, garantindo o controle das operações beneficiadas.
O acordo entrou em vigor na data de sua publicação e pode ser denunciado a qualquer momento por qualquer das partes, com efeitos a partir de 90 dias após a comunicação formal.
Servidores da Saúde serão investigados por desvio milionário de medicamentos no Acre; pena pode superar a de tráfico
Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão
A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.
O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.
A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.
A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.
“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.
Tráfego é totalmente liberado na BR-364 após reparos em trecho danificado por chuvas em Cruzeiro do Sul
DNIT conclui recuperação do pavimento no Igarapé Santa Luzia e garante segurança aos motoristas, mas alerta para possíveis novos danos em trechos críticos
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que os trabalhos de reparo na BR-364, no trecho do Igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, foram concluídos e o tráfego de veículos está totalmente liberado.
No dia 28 de dezembro, a força das águas do Igarapé Santa Luzia provocou o desabamento parcial do pavimento da rodovia. Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, as equipes iniciaram os reparos no dia 30 de dezembro e, até domingo (4), executaram a montagem de uma camada de pedras e a instalação de dispositivos de drenagem.
“Botamos quatro linhas, deu para fechar tudo. Agora é só melhorar um pouco em cima e jogar um pouco de asfalto. Nosso pessoal fez um estudo detalhado e deu certo. Hoje a estrada já está liberada, com todos os carros passando normalmente. Mesmo que as chuvas subam, a quarta linha vai dar suporte melhor e melhorar o acesso da região”, afirmou Ricardo Araújo.
O superintendente destacou, no entanto, que novas ocorrências de erosão podem acontecer em outros trechos da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, devido à quantidade de igarapés e açudes ao longo da rodovia. “Estamos com nossa equipe de plantão e torcemos para passar o período do inverno sem problemas”, completou.
Polícia apreende toneladas de medicamentos e equipamentos hospitalares desviados do SUS no Acre
Ex-balconista de farmácia é preso em flagrante por armazenar e vender clandestinamente itens de alto custo, incluindo remédios para câncer e máquina de hemodiálise, em investigação que durou um ano
Uma operação da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Itinerante, cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (5) em um imóvel no Beco da Glória, bairro da Pista, em Rio Branco. No local, foi desarticulado um esquema de desvio e venda clandestina de medicamentos e equipamentos hospitalares de alto custo provenientes da Fundação Hospitalar do estado.
O ex-balconista de farmácia Eugênio Gonçalves Neves foi preso em flagrante. A investigação, que durou cerca de um ano, apurou que itens essenciais – como medicamentos para tratamento de câncer, sondas para pacientes com colostomia e até uma máquina de hemodiálise – eram retirados da rede pública e revendidos ilegalmente.
O volume de material apreendido foi tão grande que exigiu um caminhão para transporte. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da Justiça. As autoridades investigam se há outros envolvidos no esquema.
