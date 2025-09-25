fbpx
Conexão Senac reúne multidão em Rio Branco

Publicado

19 minutos atrás

em

Evento no auditório do Detran superou expectativas de público e trouxe reflexões sobre inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional
A conexão entre inovação, espírito empreendedor e o potencial do Acre foi o tema central do “Conexão Senac: Tecnologia e Gestão”, realizado na noite desta quarta-feira, 24. O evento reuniu centenas de empresários, gestores públicos e privados, estudantes e profissionais de tecnologia no auditório do Detran, em uma noite marcada por histórias de superação e reflexões sobre o futuro dos negócios.
Idealizado pelo Senac Acre, o encontro superou as expectativas de público e cumpriu seu papel de fomentar discussões essenciais para o desenvolvimento profissional e econômico da região.
O diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, ressaltou que o objetivo do Conexão Senac é aproximar grandes nomes do cenário nacional da realidade local. “Queremos que cada participante leve novas informações para aplicar na rotina de trabalho e na vida, prosperando não apenas no ambiente profissional, mas também pessoalmente”, explicou.
O palestrante e empreendedor Geraldo Rufino emocionou a plateia ao falar sobre as oportunidades que nascem no próprio estado. Ele defendeu uma mudança de mentalidade como chave para o progresso. “Não importa o que está no retrovisor, é o que nós podemos fazer daqui pra frente. Então, o Acre, para mim, é um pedaço do Brasil que dá certo”, declarou.
A programação contou ainda com a participação do especialista em inovação Arthur Igreja, que destacou a mobilização da comunidade local. “A magnitude do evento impressiona. Foram 200 cadeiras a mais, gente de pé, todo mundo querendo participar. Isso mostra a importância de discutir tecnologia e gestão, pilares que impactam diretamente a vida das pessoas”, disse.
Para quem acompanhou, a experiência foi transformadora. Daniely Sales, diretora de patrimônio da Imobiliária Fortaleza, reforçou a relevância da iniciativa. “Foram palestras maravilhosas, que nos lembram da importância de ajudar o próximo e de mudar a vida de pelo menos uma pessoa todos os dias. Só temos a agradecer ao Senac por proporcionar esse aprendizado”, afirmou.

Geral

Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa

Publicado

3 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por


_Quase um terço dos médicos do Norte relata sintomas de ansiedade sem acompanhamento_

Com rotinas de trabalho que podem ultrapassar 70 horas semanais e uma pressão constante pela excelência em toda jornada, médicos enfrentam condições que favorecem o esgotamento emocional. Nova pesquisa Qualidade de Vida do Médico, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, mostra que cerca de 45% desses profissionais apresentam algum quadro de doença mental.

A pesquisa, realizada entre os dias 29 de janeiro e 1º de abril deste ano, com uma amostra de 2.147 médicos brasileiros, aponta que 1 a cada 2 médicos (58,2%) já vivenciaram algum grau de esgotamento relacionado ao trabalho, enquanto 4 em cada 10 convivem com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Apenas 24,7% afirmam nunca ter apresentado sintomas de ansiedade — o que significa que mais de 75% já vivenciaram algum grau de sofrimento ansioso ao longo da vida.

No recorte feito por região, 36% dos médicos nortistas apresentam sinais de burnout sem acompanhamento profissional, taxa acima da média nacional. A região ainda lidera em diagnósticos atuais de transtornos com acompanhamento (5%), o que indica uma busca por tratamento, mas também expõe um cenário de sofrimento intenso.

Quando o assunto é autocuidado, a situação também preocupa. Apenas 33% dos médicos da região Norte mantêm uma rotina regular de atividade física — prática reconhecida como fator protetivo contra sintomas de doenças psíquicas.

O estudo destaca também que regiões com menor adesão a atividades preventivas coincidem justamente com os maiores índices de automedicação, sugerindo que a falta de hábitos saudáveis estaria sendo compensada por estratégias individuais e, muitas vezes, arriscadas de manejo da saúde mental.

Bora se Cuidar

Para dar visibilidade à questão da saúde dos médicos brasileiros e criar um espaço de acolhimento, neste Setembro Amarelo, a Afya lançou a campanha “Bora se Cuidar”, que aposta na leveza para tratar da saúde mental e se propõe a ser um porto seguro não só para médicos, mas também para os estudantes, que enfrentam uma carga horária acima da média de outros cursos.

A campanha conta com um vídeo protagonizado pelo influenciador médico Ricardo Kores, que traz a proposta “do riso à reflexão”. Além disso, há conteúdos de outros profissionais, podcasts e uma landing page exclusiva, que reúne diferentes formatos de apoio, como chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o conteúdo que melhor se encaixa em seu momento.

“A formação médica exige dedicação integral, o que, somado à cobrança por excelência e à dificuldade de reservar tempo para si, pode favorecer o esgotamento emocional. A Afya quer tornar essa jornada menos solitária e mais sustentável do ponto de vista emocional. O cuidado precisa começar ainda na base, durante a graduação, e se estender por toda a trajetória da Medicina”, destaca Stella Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya.

A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).

Geral

Homem é preso em Porto Acre com moto de luxo roubada em Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Suspeito circulava pela cidade exibindo veículo sem placas e acabou autuado por receptação

Um homem de 29 anos foi preso na noite de quarta-feira (24) em Porto Acre, após ser flagrado circulando com uma motocicleta de luxo roubada. O veículo, que estava sem placas, havia sido levado em um assalto em Rio Branco no mês de agosto.

Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, moradores denunciaram que o suspeito estaria chamando atenção ao desfilar com a moto e até chegou a afirmar que havia adquirido o veículo recentemente.

Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias: primeiro disse que não havia feito o emplacamento por falta de tempo e depois alegou que a motocicleta pertencia a um amigo.

Após consulta ao número do chassi, a guarnição confirmou que se tratava de um veículo roubado. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde foi autuado por receptação.

O nome do acusado não foi divulgado pela polícia, em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade.

Geral

Sena Madureira registra segundo grave acidente em menos de 24h

Publicado

6 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Dois jovens ficam gravemente feridos após colisão de moto com carro estacionado na Avenida Brasil; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco

Na madrugada desta quinta-feira (25), Sena Madureira voltou a registrar um grave acidente de trânsito, poucas horas depois da tragédia que vitimou dois jovens no centro da cidade.

Desta vez, o caso ocorreu na Avenida Brasil, na ladeira do Aníbal, quando dois jovens que estavam em uma motocicleta colidiram violentamente contra a traseira de um carro estacionado.

Com o impacto, ambos ficaram gravemente feridos, apresentando fraturas nos braços e múltiplas lesões pelo corpo. Eles foram socorridos e levados ao Hospital João Câncio Fernandes, mas devido à gravidade, um dos rapazes precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Até o fechamento desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas pelas autoridades.

