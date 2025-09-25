Geral
Conexão Senac reúne multidão em Rio Branco
Geral
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
_Quase um terço dos médicos do Norte relata sintomas de ansiedade sem acompanhamento_
Com rotinas de trabalho que podem ultrapassar 70 horas semanais e uma pressão constante pela excelência em toda jornada, médicos enfrentam condições que favorecem o esgotamento emocional. Nova pesquisa Qualidade de Vida do Médico, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, mostra que cerca de 45% desses profissionais apresentam algum quadro de doença mental.
A pesquisa, realizada entre os dias 29 de janeiro e 1º de abril deste ano, com uma amostra de 2.147 médicos brasileiros, aponta que 1 a cada 2 médicos (58,2%) já vivenciaram algum grau de esgotamento relacionado ao trabalho, enquanto 4 em cada 10 convivem com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Apenas 24,7% afirmam nunca ter apresentado sintomas de ansiedade — o que significa que mais de 75% já vivenciaram algum grau de sofrimento ansioso ao longo da vida.
No recorte feito por região, 36% dos médicos nortistas apresentam sinais de burnout sem acompanhamento profissional, taxa acima da média nacional. A região ainda lidera em diagnósticos atuais de transtornos com acompanhamento (5%), o que indica uma busca por tratamento, mas também expõe um cenário de sofrimento intenso.
Quando o assunto é autocuidado, a situação também preocupa. Apenas 33% dos médicos da região Norte mantêm uma rotina regular de atividade física — prática reconhecida como fator protetivo contra sintomas de doenças psíquicas.
O estudo destaca também que regiões com menor adesão a atividades preventivas coincidem justamente com os maiores índices de automedicação, sugerindo que a falta de hábitos saudáveis estaria sendo compensada por estratégias individuais e, muitas vezes, arriscadas de manejo da saúde mental.
Bora se Cuidar
Para dar visibilidade à questão da saúde dos médicos brasileiros e criar um espaço de acolhimento, neste Setembro Amarelo, a Afya lançou a campanha “Bora se Cuidar”, que aposta na leveza para tratar da saúde mental e se propõe a ser um porto seguro não só para médicos, mas também para os estudantes, que enfrentam uma carga horária acima da média de outros cursos.
A campanha conta com um vídeo protagonizado pelo influenciador médico Ricardo Kores, que traz a proposta “do riso à reflexão”. Além disso, há conteúdos de outros profissionais, podcasts e uma landing page exclusiva, que reúne diferentes formatos de apoio, como chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o conteúdo que melhor se encaixa em seu momento.
“A formação médica exige dedicação integral, o que, somado à cobrança por excelência e à dificuldade de reservar tempo para si, pode favorecer o esgotamento emocional. A Afya quer tornar essa jornada menos solitária e mais sustentável do ponto de vista emocional. O cuidado precisa começar ainda na base, durante a graduação, e se estender por toda a trajetória da Medicina”, destaca Stella Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya.
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Geral
Homem é preso em Porto Acre com moto de luxo roubada em Rio Branco
Suspeito circulava pela cidade exibindo veículo sem placas e acabou autuado por receptação
Um homem de 29 anos foi preso na noite de quarta-feira (24) em Porto Acre, após ser flagrado circulando com uma motocicleta de luxo roubada. O veículo, que estava sem placas, havia sido levado em um assalto em Rio Branco no mês de agosto.
Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, moradores denunciaram que o suspeito estaria chamando atenção ao desfilar com a moto e até chegou a afirmar que havia adquirido o veículo recentemente.
Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias: primeiro disse que não havia feito o emplacamento por falta de tempo e depois alegou que a motocicleta pertencia a um amigo.
Após consulta ao número do chassi, a guarnição confirmou que se tratava de um veículo roubado. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde foi autuado por receptação.
O nome do acusado não foi divulgado pela polícia, em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade.
Geral
Sena Madureira registra segundo grave acidente em menos de 24h
Dois jovens ficam gravemente feridos após colisão de moto com carro estacionado na Avenida Brasil; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco
Na madrugada desta quinta-feira (25), Sena Madureira voltou a registrar um grave acidente de trânsito, poucas horas depois da tragédia que vitimou dois jovens no centro da cidade.
Desta vez, o caso ocorreu na Avenida Brasil, na ladeira do Aníbal, quando dois jovens que estavam em uma motocicleta colidiram violentamente contra a traseira de um carro estacionado.
Com o impacto, ambos ficaram gravemente feridos, apresentando fraturas nos braços e múltiplas lesões pelo corpo. Eles foram socorridos e levados ao Hospital João Câncio Fernandes, mas devido à gravidade, um dos rapazes precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o fechamento desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas pelas autoridades.
