Condutor é preso por embriaguez após fugir de fiscalização em Assis Brasil

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sábado (4) por embriaguez ao volante, depois de tentar fugir de uma fiscalização de alcoolemia na BR-317, no município de Assis Brasil, interior do Acre.

A ação ocorreu por volta das 19h40, quando uma equipe da PRF realizava operação no km 405 da rodovia. Ao receber ordem de parada, o motorista de um Volkswagen Saveiro, de cor cinza, desobedeceu à determinação e acelerou em alta velocidade, iniciando uma perseguição que se estendeu por cerca de dois quilômetros. O veículo foi interceptado no km 403.

Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez e submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,91 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Assis Brasil.

Com informações da PRF/AC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários