Condutor brasileiro é autuado por avançar sinal vermelho em Cobija; passageira usava uniforme de universidade local

Denúncias de preços elevados e quantidade reduzida de produtos motivaram ação; fiscalizações surpresa continuarão em diferentes pontos da cidade

A Intendência Municipal e Defesa do Consumidor de Cobija apreendeu 13 balanças adulteradas durante uma operação de controle de preços e peso de produtos de primeira necessidade no mercado Abasto, localizado no shopping Cobija. A ação foi motivada por denúncias de cidadãos sobre preços elevados e quantidades reduzidas de produtos, práticas que prejudicam diretamente os consumidores.

O diretor da Segurança Cidadã do município, Boris Ramos, explicou que a operação surpresa teve como objetivo verificar a precisão das balanças utilizadas pelos comerciantes. “Recebemos várias denúncias sobre irregularidades, e decidimos agir para proteger os direitos dos consumidores. Infelizmente, encontramos 13 balanças que estavam adulteradas”, afirmou Ramos.

As balanças apreendidas serão submetidas a análises técnicas, e os comerciantes responsáveis podem sofrer sanções, incluindo multas e suspensão de atividades, dependendo da gravidade das irregularidades identificadas.

A Intendência Municipal informou que as fiscalizações continuarão de forma surpresa em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de coibir práticas desleais que afetam a economia dos consumidores. “Vamos manter uma atuação firme para garantir que os comerciantes cumpram as normas e que os cidadãos tenham acesso a preços justos e medidas corretas”, destacou Ramos.

A operação reforça a importância da vigilância constante sobre o comércio local, especialmente em relação a produtos de primeira necessidade, que impactam diretamente o orçamento das famílias. A população de Cobija tem apoiado as ações da Intendência, esperando que medidas como essas contribuam para um mercado mais justo e transparente.

Enquanto isso, os consumidores são orientados a ficarem atentos aos preços e às quantidades dos produtos adquiridos, além de denunciar qualquer irregularidade às autoridades competentes. A Intendência Municipal promete manter o ritmo das fiscalizações para garantir o cumprimento das leis e a proteção dos direitos dos cidadãos.

Veja vídeo:



