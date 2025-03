Condenado por estuprar a filha de 5 anos é preso em Rio Branco

Há exatamente um ano, no dia 18 de março de 2024, um trágico acidente aéreo marcou a história do Acre, especialmente do município de Manoel Urbano. Um avião modelo Cessna Skylane 182, que seguia para Santa Rosa do Purus, caiu logo após a decolagem, vitimando quatro dos sete ocupantes da aeronave.

Entre as vítimas fatais estavam o piloto Valdir Roney Mendes, de 59 anos, e o empresário peruano Sidney Hoyle, de 73, que morreu no momento da queda. As outras três vítimas, Suanne Camelo, Amélia Cristina Rocha e o próprio piloto, sofreram queimaduras graves e faleceram posteriormente em unidades de saúde.

Os três sobreviventes foram um dentista, uma estudante indígena e um homem que conseguiu pular da aeronave antes da queda. Eles receberam atendimento médico e conseguiram se recuperar.

Após um ano do trágico acidente, as investigações sobre as causas da queda da aeronave ainda não foram concluídas e seguem em andamento pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O avião, que transportava mais passageiros do que sua capacidade permitida, não tinha autorização para operar como táxi aéreo e estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade vencido desde 2019.

