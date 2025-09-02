Geral
Condenado por crimes sexuais contra enteada é preso no Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na segunda-feira, 1º, M.D.S., de 60 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi sentenciado a 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
De acordo com as investigações, os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, quando a vítima, enteada do condenado, tinha entre 9 e 13 anos. O autor aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança para tocar suas partes íntimas e observá-la enquanto tomava banho.
Quando percebeu que estava sendo vítima de abusos sexuais, a menina relatou os fatos à mãe, que imediatamente procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Após a apuração e conclusão do inquérito, o autor foi denunciado e condenado pela Justiça.
O mandado de prisão foi cumprido pelos investigadores da DECAV no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Após a captura, M.D.S. foi conduzido à delegacia e encontra-se à disposição da Justiça.
A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a importância da atuação da Polícia Civil na proteção de crianças e adolescentes. “A PCAC mantém uma atuação firme e incansável contra crimes de abuso sexual. Nosso trabalho é dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que os autores desses atos bárbaros sejam responsabilizados. É fundamental que as vítimas e seus familiares denunciem para que possamos agir com eficiência e proteger quem mais precisa”, afirmou.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate a crimes sexuais e orienta a população a denunciar qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, pelo número 181, 190 ou pelo Disque 100.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende arma de fogo após ameaça em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre, por meio do 3º Batalhão (3º BPM), apreendeu uma arma de fogo e conduziu um homem à delegacia na manhã desta segunda-feira, 1º, em Rio Branco, após ocorrência de ameaça.
A guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para verificar uma denúncia de desavença em uma residência. No local, testemunhas relataram que um homem havia sacado uma arma de fogo e ameaçado outro indivíduo. Durante a ação, houve luta corporal, momento em que o armamento caiu ao solo e foi retirado do local por terceiros.
Com base nas informações colhidas, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de sua residência. Questionado, ele indicou onde havia escondido o armamento, que foi localizado juntamente com munições.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial especializada para os procedimentos cabíveis. A ação garantiu a apreensão da arma e a preservação da integridade das pessoas envolvidas.
Comentários
Geral
Mulher é ferida a golpes de faca pela ex-companheira em Rio Branco
Vítima de 40 anos foi socorrida pelo Samu em estado estável; apesar da agressão, pediu a liberação da autora
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na manhã desta terça-feira (2) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.
A vítima, identificada como Dieyne do Araujo Nascimento, de 40 anos, foi encontrada em via pública com ferimentos no braço, perna e mão direita. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a agressora é a ex-companheira de Dieyne, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Durante uma discussão, ela desferiu três golpes de faca contra a vítima.
Apesar da violência sofrida, Dieyne pediu que a ex-companheira fosse liberada e afirmou que não pretende registrar queixa formal. Ela informou que solicitará apenas uma medida protetiva na delegacia.
A Polícia Militar atendeu ao pedido e liberou a autora no local. O caso deve ser acompanhado pela autoridade policial competente.
Comentários
Geral
Ex-presidente de bairro é baleado acidentalmente durante caçada em Sena Madureira
Aldemir Mota da Silva, conhecido como Nó de Pau, foi atingido no abdômen e transferido para Rio Branco; estado de saúde é estável
O ex-presidente do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, Aldemir Mota da Silva, de 49 anos, popularmente conhecido como “Nó de Pau”, foi baleado acidentalmente durante uma caçada no último domingo (31). O caso ocorreu no km 35 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano.
De acordo com informações preliminares, Aldemir participava da caçada ao lado de um colega, quando o parceiro atirou contra um porco do mato. O disparo, no entanto, também atingiu a vítima na região do abdômen.
Mesmo ferido, Aldemir conseguiu caminhar e foi socorrido por amigos, sendo levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo os médicos, apesar da gravidade do ferimento, o projétil não atingiu órgãos vitais.
Na segunda-feira (1º), ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado no Setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável e sem risco de morte.
A Polícia deve investigar as circunstâncias do disparo para esclarecer o ocorrido.
Você precisa fazer login para comentar.