Quatro meses após ter sido condenado pela morte da artista chilena Karina Constanza Bobadilha Chat, de 22 anos, José Vagner Pedrosa Bezerra, de 46, pediu a revisão da sentença. O recurso está em pauta para ser julgado em sessão desta quinta-feira (14) da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

Bezerra foi condenado a 23 anos e 11 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de feminicídio e furto. O julgamento dele ocorreu no dia 2 de setembro do ano passado na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco.

Karina era artista de rua e foi encontrada ferida com mais de 20 facadas em fevereiro do ano passado, na Avenida Amadeo Barbosa. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no pronto-socorro da capital. ______________________

O homem confessou o crime e foi denunciado por feminicídio e furto e está preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

______________________ O processo está em segredo de Justiça, mas o TJ-AC confirmou que o recurso feito pela defesa de Bezerra vai ser analisado nesta quinta. O relator é o desembargador Pedro Ranzi.

A reportagerm entrou em contato com a advogada que fez a defesa dele no júri popular, Helane Christina, mas ela informou que atuou como advogada dativa apenas durante o julgamento e que não foi ela quem entrou com o recurso.