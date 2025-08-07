Condenado a 10 anos de cadeia por tráfico é preso pela DCORE na capital

Em alusão à campanha Agosto Lilás, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realizou nesta quinta-feira, 7, uma caminhada pela conscientização e o enfrentamento à violência contra as mulheres. O evento foi realizado nos municípios de Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e na capital, Rio Branco, que contou com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis e da secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

Em Rio Branco, a concentração foi realizada no Museu dos Povos Acreanos, com a temática do Feminicídio Zero, e a caminhada foi finalizada em frente ao Palácio Rio Branco. A data também marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas e completas no combate à violência doméstica contra a mulher.

Durante a chegada da Caminhada do Agosto Lilás 2025, o governador Gladson Camelí fez um pronunciamento emocionado em defesa dos direitos das mulheres e do enfrentamento à violência doméstica. Em sua fala, ele destacou a importância da mobilização social e institucional para garantir a paz nos lares acreanos.

Ele reafirmou o compromisso do governo com a erradicação da violência de gênero. “Quero saudar todas as mulheres e dizer que feminicídio zero é a meta que todos nós gestores públicos lutamos para alcançar no nosso estado.”

O governador também ressaltou o papel fundamental das mulheres na sociedade. “As mulheres são mães, filhas, avós, esposas, donas de casas e trabalhadoras. Cabe a nós conscientizarmos a nossa sociedade da importância de respeitar todas as mulheres.”

Ao mencionar o Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, Camelí lembrou a relevância da Lei Maria da Penha. “O Agosto Lilás é esse movimento de conscientização pela paz dentro das famílias acreanas, quando celebramos 19 anos de criação da Lei Maria da Penha.”

Ele enfatizou a urgência de mudanças sociais que garantam segurança e autonomia às mulheres. “Precisamos urgente dessa transformação para que as nossas mulheres possam cuidar de si mesmas, dos seus filhos e das suas famílias em paz.”

O governador também defendeu a igualdade de gênero como caminho para a justiça social. “Só vamos diminuir as diferenças sociais do nosso estado quando não houver mais discriminações de gênero. Igualdade plena entre homens e mulheres.”

Ele também estendeu sua gratidão às instituições parceiras. “Estendo minha gratidão ao Poder Judiciário, Ministério Público, PGE [Procuradoria-Geral do Estado], Defensoria Pública, associações, conselhos e todas as organizações da sociedade civil que defendem a vida e os direitos das mulheres.”

Encerrando sua fala, o governador reforçou seu compromisso com a paz e a proteção das mulheres acreanas. “Que a paz e o amor estejam acima do ódio. Esse é o meu compromisso com as mulheres acreanas. Que Deus nos proteja e nos abençoe!”

A vice-governadora Mailza Assis destacou que, com a atuação conjunta dos orgãos, bem como da população, a partir da conscientização, é possível acabar com a violência contra a mulher e chegar a meta do governo e da Secretaria da Mulher: feminicídio zero.

“Mais uma ação pelo feminicídio zero e eu quero cumprimentar e agradecer a presença de cada um, de você que abraçou essa causa junto com a gente, com a Secretaria da Mulher, por meio da secretária Mardhia. É um esforço de todo o governo, de todas as equipes, para influenciar, para garantir esse direito de viver em paz. Nós nos juntamos aqui, a toda a sociedade, e convidamos todo nosso Acre para abraçar essa causa e para divulgarmos essa ação que é a luta pelo feminicídio zero.

Para a titular da Semulher, Márdhia El-Shawwa, a intenção da caminhada é chamar a atenção e alertar a sociedade sobre a necessidade urgente de proteger os direitos das mulheres. Também é uma forma de divulgar os serviços e o compromisso do Estado em acabar com a violência e o feminicídio.

“Este mês do Agosto Lilás é sempre um marco para a gente. Estamos, não só nesse mês, mas em todos os outros, chegando até as mulheres com políticas públicas. Esse aqui, é um momento onde intensificamos e damos ainda mais visibilidade a essas ações tão importantes para reduzir a violência e o feminicídio. Desde que a Semulher foi reimplantada, temos tido resultados positivos e essa mobilização é mais um passo que estamos dando”, disse.

Resultados conquistados

A Secretaria da Mulher, reimplantada pelo governo estadual em 1º de março de 2023, apresentou resultados positivos no combate à violência contra a mulher. De acordo com o Mapa da Segurança Pública, divulgado em junho de 2025, o estado destaca-se entre os que registraram redução, com a marca de diminuição de 20% nos casos de feminicídio entre 2023 e 2024.

O levantamento também aponta que, no período entre 2018 e 2024, a queda foi de 37,2%. O declínio dos índices ocorre após a retomada de ações voltadas à prevenção da violência, promoção da igualdade de gênero e enfrentamento do feminicídio.

Os serviços vão desde a conscientização, acolhimento e suporte psicológico, jurídico e de assistência social, até as políticas públicas específicas, para meninas e mulheres negras, população LBT+, mulheres indígenas, de zona rural, ribeirinhas, empreendedoras, entre outras.

Para executar esse trabalho, a Semulher atua de forma contínua, também com campanhas pontuais, de intensificação dos serviços como o Bloco do Respeito no Carnaval, o Mês da Mulher, Quinzena da Mulher Negra, o Agosto Lilás, o estande presente na Expoacre e os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, eventos que alcançam uma grande quantidade de pessoas.

Em situações de violência doméstica ou familiar, é possível acionar a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. As ligações são gratuitas, anônimas e podem ser realizadas por telefone fixo ou celular. A central recebe denúncias de violações de direitos das mulheres, encaminha os relatos aos órgãos competentes e acompanha o andamento dos procedimentos.

A Semulher também recebe denúncias de violações de direitos das mulheres no Acre, tanto de forma presencial, quanto de forma online. A pasta possui um WhatsApp institucional, que funciona das 8h às 20h, de segunda a sexta. Telefone: (68) 99930-0420. Endereço: Travessa João XXIII, 1137, Village Wilde Maciel.

