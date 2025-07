Condenada por tráfico de drogas é presa pela Polícia Civil em Plácido de Castro

A tarde desta quarta-feira (2) foi marcada por emoção e euforia em Cruzeiro do Sul com a chegada de Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja do país. Recepcionado por dezenas de fãs no aeroporto da cidade, o cantor aterrissou em seu jatinho particular e foi recebido com gritos, faixas e celulares em punho, numa calorosa demonstração de carinho dos admiradores acreanos.

Conhecido nacionalmente como “O Embaixador”, Gusttavo Lima é a atração principal da segunda noite da 20ª edição da ExpoAcre Juruá, evento que já se consolidou como a maior vitrine do agronegócio e da cultura no interior do Acre.

O show, que acontece na arena montada no Parque de Exposições, deve reunir uma multidão. No repertório, sucessos consagrados como Balada Boa, Apelido Carinhoso, Ficha Limpa e Bloqueado prometem transformar a noite em um grande espetáculo, com o público cantando em coro cada verso das músicas que marcaram gerações.

Além da apresentação de Gusttavo Lima, a ExpoAcre Juruá segue com uma programação diversificada, que inclui exposições de produtos regionais, rodadas de negócios, gastronomia, apresentações culturais e outras atrações nacionais. O evento tem aquecido a economia local, impulsionado o turismo e reforçado o potencial da região do Juruá.

Para garantir a segurança do público, a organização montou um forte esquema de apoio com presença de equipes médicas, policiamento reforçado e estrutura técnica preparada para atender a grande demanda esperada para a noite.

Cruzeiro do Sul vive nesta quarta-feira uma de suas noites mais esperadas do ano. Com Gusttavo Lima no palco, a promessa é de um espetáculo memorável na história da ExpoAcre Juruá.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários