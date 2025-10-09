Condenada por estelionato volta a aplicar golpes contra idosos em abrigo

A professora Elydiana de Castro Gomes, de 43 anos, que no ano passado foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão por furto e estelionato contra um idoso de 69 anos, de quem teria desviado mais de R$ 55 mil, voltou a praticar novos crimes. Ela foi indiciada novamente pela Polícia Civil pelos crimes de estelionato qualificado, apropriação indébita e furto qualificado.

As novas vítimas são dois idosos do Lar dos Vicentinos, onde Elydiana prestava serviços comunitários como parte do cumprimento de sua pena. Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Rêmulo Diniz, da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a mulher teria retirado cerca de R$ 15 mil das contas bancárias das vítimas. “São idosos com saúde frágil, um deles está hospitalizado e não tinham controle sobre suas contas bancárias”, explicou o delegado.

De acordo com Diniz, uma das vítimas perdeu mais de R$ 10 mil, valor proveniente da venda de uma casa recebida por herança. Em apenas dois meses, Elydiana teria realizado mais de dez transações bancárias, incluindo saques, empréstimos e transferências.

As investigações apontam que a professora teve acesso indevido aos cartões e senhas das vítimas em uma sala de arquivo restrita do abrigo. “Há extratos bancários comprovando o crime, e estamos apurando com cautela. Não descartamos a possibilidade de que outras pessoas entre os 42 internos do Lar dos Vicentinos também tenham sido vítimas”, afirmou o delegado.

Elydiana de Castro Gomes confessou os crimes durante depoimento prestado na terça-feira (07).

