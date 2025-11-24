Brasil
Concursos no Norte devem abrir mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 37 mil
A região Norte deve lançar, nos próximos meses, mais de 10 mil vagas em concursos públicos para níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam conforme o órgão, podendo chegar a R$ 37.731,81 no Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC). O Pará concentra o maior número de oportunidades previstas, reunindo centenas de vagas em órgãos estaduais e municipais.
Acre
O Acre prepara editais em diversas áreas. O TCE-AC prevê uma vaga para conselheiro substituto, com salário de R$ 37.731,81. A Polícia Militar abrirá vagas para soldado, com remuneração inicial de R$ 5.007,40.
Também há concursos previstos para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC), Assembleia Legislativa (Aleac), Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AC) e Câmara de Rio Branco, com salários entre R$ 1.311 e R$ 11 mil.
Amapá
No Amapá, a Polícia Civil abrirá vagas para agente e delegado. A Secretaria de Educação prevê 319 vagas para analistas, especialistas e auxiliares educacionais, com salários de até R$ 4.917,28.
A Secretaria de Saúde pode ofertar até 3 mil vagas, com remuneração de até R$ 6.112,98. Também devem sair editais para a Guarda de Santana, Tribunal de Contas e outros órgãos estaduais.
Amazonas
O Amazonas prepara concursos para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Câmara Municipal de Manaus e Secretaria Municipal de Finanças (ISS Manaus)
Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 24.817,05, com destaque para auditor e analista previdenciário. A Secretaria Municipal de Educação de Manaus também prevê 1.500 vagas para professores e cargos administrativos.
Pará
O Pará lidera em volume de vagas. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) abrirá 479 vagas para níveis médio e superior, com salários de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35. O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) terá 112 vagas com remuneração de até R$ 3.518,84.
A Polícia Científica ofertará 200 vagas com salários de até R$ 12.954,40, enquanto a Polícia Civil abrirá 237 vagas para escrivães, com remuneração de até R$ 7.731,64.
A Secretaria da Fazenda (Sefa) deve lançar 286 vagas para auditores e analistas, com salários de até R$ 16.659,60. Também haverá oportunidades na Companhia Docas do Pará (CDP), CRMV-PA, Imetropará, Auditor Fiscal de Belém e Guarda Municipal de Belém.
Rondônia, Roraima e Tocantins
Em Rondônia, os editais devem contemplar cargos de auditor, fiscal, técnico e guarda municipal, com salários que podem chegar a R$ 32 mil.
Roraima terá vagas na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Assembleia Legislativa, com remunerações de até R$ 10 mil.
No Tocantins, os destaques são os concursos da Polícia Civil, Polícia Penal e Tribunal de Justiça, com salários de até R$ 18.419,60.
INSS: advogado fora do radar da PF recebeu R$ 4 milhões de entidades
Advogado Cecílio Galvão fez acordos de entidades suspeitas com o INSS e é dono de empresa que contratou palestra de filho de ex-diretor
Um advogado que não foi alvo de nenhuma das fases da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) contra o esquema bilionário de descontos indevidos sobre aposentadorias, recebeu R$ 4 milhões de associações suspeitas de envolvimento na Farra do INSS, revelada pelo Metrópoles, para firmar seus acordos com o Instituto Nacional do Seguro Social.
Com bom trânsito em Brasília, Cecílio Galvão (foto em destaque) caiu na “malha fina” do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações suspeitas, é dono de uma consultoria que presta serviços a institutos de previdência pelo país e já contratou até uma palestra do filho do ex-diretor de Benefícios do INSS acusado de operar propinas para o pai.
Cecílio Galvão é de uma família tradicional da política de Pernambuco. Seu falecido pai foi deputado estadual e prefeito. Ele também comandou a cidade de Belo Jardim, que fica no agreste pernambucano, nos anos 1990. Foi filiado ao PTB, fez campanha para a Assembleia Legislativa e ficou como suplente, em 2014. Hoje, está no Solidariedade.
Atuante na área de direito previdenciário, Galvão fechou contratos com dezenas de institutos de previdência de servidores públicos estaduais e municipais. Presente em Brasília, o advogado já esteve até com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em uma agenda para discutir Petróleo Verde, em 2023.
Contratos com prefeituras e filho de ex-diretor do INSS
A empresa Crédito & Mercado, da qual Galvão é sócio, foi contratada por municípios que aportaram dinheiro de fundos de previdência no Banco Master, alvo de operação da PF por suspeita de fraude bilionária e de liquidação extrajudicial pelo Banco Central (BC). Foi essa empresa que promoveu uma palestra de Eric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis. A dupla, que também é de Pernambuco, recebeu pagamentos milionários de lobistas e associações da farra dos descontos indevidos, segundo a PF.
Galvão foi representante da União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap) e da Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil, que atualmente é chamada de Ampaben, mas, no auge da Farra do INSS, tinha o nome de Abenprev. A primeira associação faturou R$ 183 milhões com descontos sobre aposentados. A segunda, R$ 80 milhões.
Um relatório do Coaf enviado à CPMI do INSS no Congresso mostrou que a Abenprev pagou R$ 3,1 milhões a Cecílio Galvão, enquanto que a Unibap repassou R$ 888 mil. O Metrópoles já havia mostrado que o advogado recebeu procuração das entidades para costurar seus acordos com o INSS, que permitiram a elas descontar mensalidaddes diretamente dos contracheques de filiados.
Como mostrou o Metrópoles, as associações são presididas por aposentadas, mas quem controla e fatura com elas é uma dupla de empresários ligada a créditos consignados e corretoras de seguros. Juntos, Zacarias Canuto e Gutemberg Tito faturaram mais de R$ 11 milhões com as associações, mostraram relatórios do Coaf. Somente Tito fez saques em série de R$ 50 mil na boca do caixa, mesmo após a Operação Sem Desconto.
O próprio advogado também é dono de uma empresa que vende empréstimos consignados em nome de grandes bancos.
Além de enfrentarem condenações judiciais, as associações estão na mira da Controladoria-Geral da União (CGU). Nas investigações, auditores encontraram filiações de aposentados às entidades com documentos expirados, como CNHs antigas. Submeteram ainda ao INSS relações de milhares de mortos entre seus associados.
O que diz Cecílio Galvão
Cecílio Galvão afirmou ao Metrópoles que foi “contratado para prestar assessoria jurídica para as associações mencionadas”. “A celebração do ACT (Acordo de Cooperação Técnica) foi o objeto principal do escopo do serviço lá contratado.”
“O contrato para prestação desses serviços foi formalizado diretamente com as entidades Unibap e Abenprev, tendo os contratos sido assinados pelos seus representantes legais e estatutários à época”, afirmou.
Galvão ainda afirmou que Eric Fidelis “foi palestrante em um evento promovido pela Crédito e Mercado para falar do tema Compensação Previdenciária”. “Quanto à minha relação com a Diretoria de Benefícios, deu-se sempre pelos canais institucionais, no intuito de cumprir aquilo que meu mandato com as contratantes previa, independentemente de quem estivesse à sua frente, com intensidade quase que total até a publicação dos referidos ACTs.”
Sobre a Crédito e Mercado, ele disse que a empresa “não recomenda investimentos a seus clientes”. “Seu papel, por questões regulatórias obrigatórias, limita-se ao parecer técnico sobre a aderência de um produto ou instituição financeira à legislação e à política de investimentos de seus clientes. A decisão sobre tais investimentos cabe única e exclusivamente aos órgãos deliberativos de cada RPPS [Regime Próprio de PrevidênciaSocial].”
“Quanto à reunião com dr. Geraldo Alckmin, na qualidade de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, não estive lá representando interesses de qualquer empresa. A reunião, em companhia de outros profissionais especializados em economia verde, apenas buscou contribuir com o enriquecimento do debate sobre o assunto junto ao ministério, mais especificamente sobre estoque e crédito de carbono, que se chamou à época de petróleo verde”, afirmou.
O que diz a Crédito e Mercado
A Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. esclarece que não mantém qualquer vínculo societário, contratual ou operacional com o Banco Master S.A., tampouco possui poder de decisão ou qualquer influência sobre as aplicações financeiras realizadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) ou por quaisquer de seus clientes.
A empresa ressalta que sua atuação se limita à análise técnica de instrumentos, apenas quando demandada pelos RPPS, sem participação em processos de escolha, intermediação, oferta, distribuição ou recomendação de quaisquer produtos financeiros.
A decisão sobre as aplicações financeiras compete exclusivamente à gestão dos RPPS, responsáveis por definir a alocação dos recursos dos segurados, dentro dos parâmetros de risco e retorno estabelecidos.
A escolha de investimentos feita pelas RPPS, se dá através da lista exaustiva de instituições habilitadas a receber recursos publicada pela Secretaria de Previdência (SPREV). Na época das aplicações escolhidas e feitas pelas IPREVs, o Banco Master encontrava-se devidamente autorizado a operar pelo Banco Central do Brasil e detinha rating de crédito BBB, atribuído por agências especializadas, em conformidade com os critérios regulatórios de avaliação de risco.
Motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World
Acidente ocorreu no parque temático localizado na Penha, em Santa Catarina, na tarde deste domingo (23); vítima era o piloto Lurrique Ferrari
Um motociclista morreu durante uma apresentação, na tarde deste domingo (23), que ocorreu no Beto Carrero World, parque temático localizado na Penha, em Santa Catarina.
Segundo a administração do parque, após o acidente, a vítima, Lurrique Ferrari, recebeu atendimento da equipe de bombeiros do local e foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu.
“Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, divulgou o parque em nota de pesar. Nas redes sociais, familiares, fãs e colegas também lamentam a morte do piloto.
Vídeos gravados por espectadores mostram o momento em que o piloto sofre a lesão. Nas imagens é possível ver Lurrique tentando saltar de uma rampa para outra, quando não consegue completar a manobra, e bate a cabeça na estrutura. Veja abaixo:
O parque informou que devido às circunstâncias, o show que ocorreria durante esta segunda-feira (24), foi cancelado.
Comentários
Jovem de 19 anos morre após motorista bêbado e sem CNH capotar o carro
No teste do bafômetro, foi constatado que o motorista estava alcoolizado. Acidente foi registrado na tarde de domingo em Corumbá de Goiás
Uma jovem de 19 anos morreu após um capotamento na tarde deste domingo (23/11), na BR-414, km 396, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima era passageira do veículo, conduzido por um homem de 21 anos que estava bêbado e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A placa do carro era de Jaraguá (GO).
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e o carro capotou. Com o impacto, os dois ocupantes foram arremessados para fora do veículo e a passageira morreu no local.
No teste do bafômetro, foi constatado que o motorista estava alcoolizado, com resultado de 0,80 mg/L e não possuía habilitação para dirigir.
Devido aos ferimentos, o condutor foi encaminhado ao Hospital de Corumbá de Goiás pelo resgate da Ecovias. As informações sobre o crime de embriaguez ao volante foram encaminhadas à Polícia Civil de Goiás (PCGO), que dará continuidade às investigações.
Acidentes em Goiás
No período de quinta-feira (20/11) a domingo (23/11), nas rodovias federais sob responsabilidade da Superintendência da PRF em Goiás, foram registrados 29 acidentes, com 30 pessoas feridas e uma morte.
O esforço de fiscalização da PRF para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 1.368 autuações por infrações de trânsito. Ao todo, os policiais rodoviários federais fiscalizaram 2.125 veículos e 2.705 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.
