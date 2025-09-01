Concurso para agente de polícia penal no Acre tem resultado final homologado

O resultado final do concurso público para o cargo de agente de polícia penal no Acre foi homologado nesta segunda-feira, 01, pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O concurso, regido pelo Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, foi destinado ao provimento de vagas de cargos do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal e seguiu a modalidade de ampla concorrência.

Os candidatos podem conferir suas notas, classificação final e demais informações pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, ou pelo site www.ibfc.org.br. O horário das publicações e atendimentos segue o horário local de Rio Branco/AC.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários