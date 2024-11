Concurso ICMBio tem extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira; 350 vagas

Marta Renata é ex-professora formada em Letras e Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) – instituição onde lecionou por 4 anos. Após anos atuando como professora em sala de aula, ela ingressou na corporação em 2005

Em 108 anos da atuação da Polícia Militar do Acre (PMAC), pela primeira vez na história, uma mulher ocupará o cargo de comandante-geral da instituição. A coronel Marta Renata, de 44 anos, dona deste feito histórico, assumirá o cargo no próximo dia 10 de dezembro, quando o coronel Luciano Dias Fonseca deixará a posição. A coronel foi indicada ao posto pelo governador Gladson Cameli, que também a colocou como subcomandante-geral da PMAC em julho deste ano.

Marta Renata é ex-professora formada em Letras e Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) – instituição onde lecionou por 4 anos. Após anos atuando como professora em sala de aula, ela ingressou na corporação em 2005. A nova comandante conta que mesmo que nunca tenha sonhado com a carreira militar, diz que escolheu a melhor profissão de sua vida.

A nova comandante já atuou na PMAC em outras funções, como: a diretoria operacional da população, assessora de comunicação, assessora jurídica, além de coordenadora administrativa e operacional do 3º Batalhão da PM na capital. Ela explica que desde que foi convocada para ser subcomandante, foi iniciado o processo de transição. “Desde que assumi o subcomando, em julho, iniciamos o processo de transição com o Cel Luciano. Sinto-me honrada e desafiada ao mesmo tempo, pois sei da responsabilidade histórica que carrego.”

Assim, ela afirma que é uma grande responsabilidade ser a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Acre. “Ser a primeira mulher a ocupar o mais alto posto na Polícia Militar do Acre é uma oportunidade de inspirar outras mulheres e de reforçar o compromisso da instituição com a equidade de gênero e com a valorização de todos os seus integrantes. Eu quero aqui reconhecer a ousadia e visão do governador Gladson com minha escolha, pois isso mostra sua capacidade de promover mudanças estruturais, além de abrir espaço para a representatividade feminina em um cargo histórico na nossa instituição”, conta.

Marta entende que a mudança virá com desafios, visto que a corporação possui uma longa tradição histórica. “Toda mudança exige cautela, mas firmeza ao mesmo tempo. No entanto, vejo isso como uma oportunidade de quebrar barreiras, apresentar novas perspectivas e buscar uma gestão mais inclusiva, integrada e alinhada às necessidades da sociedade acreana”, afirma a coronel.

Ela explica quais serão os planos para a nova gestão. “Vamos continuar o trabalho que já vem sendo feito, mas buscarei aproximar um pouco mais a Polícia Militar à população, promovendo segurança e confiança mútua, ao mesmo tempo em que buscarei valorizar e investir no nosso pessoal, garantindo melhores condições de trabalho, bem-estar e reconhecimento. Tudo isso alinhado a uma gestão administrativa eficiente e transparente.”

“À sociedade acreana, deixo meu compromisso, respeito, trabalho e dedicação pela segurança e bem-estar de todos. Quero ouvir as necessidades e trabalhar junto para um estado mais seguro e justo. Penso que, com diálogo e confiança, podemos construir uma comunidade mais segura e empenhada em colaborar na construção de uma cultura de paz e respeito”, conclui a futura comandante-geral da Polícia Militar do Acre.

