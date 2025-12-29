Concurso do projeto Todos Contra o Aedes mobiliza escolas do Acre e entra em fase de avaliação

O concurso cultural do projeto Todos Contra o Aedes aegypti mobilizou escolas de todas as regiões do Acre e recebeu mais de 300 projetos desenvolvidos por professores e estudantes da rede pública. As propostas agora entram na fase de avaliação, conduzida por comissões formadas nos municípios, com participação de conselheiros municipais de saúde.

O concurso integra as ações educativas do projeto Todos Contra o Aedes aegypti e tem como objetivo incentivar professores e alunos a criarem trabalhos que ajudem a prevenir e combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa utiliza a educação como ferramenta para estimular o cuidado com a saúde e o envolvimento das comunidades.

Trabalhos unem educação, criatividade e prevenção

Os projetos inscritos foram produzidos por turmas do Ensino Fundamental e abordam o tema do combate ao Aedes aegypti de forma criativa e educativa. Entre os trabalhos estão vídeos, projetos pedagógicos, paródias musicais, poemas, histórias em quadrinhos e cartazes educativos.

As produções partem de atividades realizadas em sala de aula e também envolvem ações junto às comunidades, com foco na eliminação de criadouros e na disseminação de informações sobre prevenção. O concurso reconhece iniciativas que conseguem dialogar com estudantes, famílias e moradores de forma clara e acessível.

A avaliação dos trabalhos inscritos conta com a parceria dos Conselhos de Saúde Municipais para a pré-seleção

Avaliação conta com conselhos de saúde e equipes locais.

Nesta etapa, os projetos estão sendo avaliados por comissões municipais, com participação dos conselhos de saúde e de equipes das áreas de educação e saúde. Os critérios de avaliação consideram criatividade, clareza da mensagem, envolvimento da comunidade e contribuição para a promoção da saúde pública.

Após essa etapa, os trabalhos seguem para as fases regional e estadual. Os projetos que se destacarem serão divulgados nos canais oficiais do projeto nas próximas semanas.

A sociedade civil pode acompanhar as etapas do concurso e as demais ações do projeto no site oficial www.todoscontraoaedesaegypti.com.br. O portal reúne informações sobre o projeto, o regulamento do concurso, materiais educativos e atualizações sobre os resultados.

O projeto também convida a população a acompanhar e compartilhar os conteúdos divulgados, fortalecendo o alcance das mensagens de prevenção e cuidado com a saúde em todo o estado.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Sapien em parceria com o Ministério da Saúde, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Acre Sesacre, da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre SEE e do Governo do Acre. A atuação conjunta entre educação, saúde e gestão pública amplia o impacto das ações e fortalece a prevenção das arboviroses no ambiente escolar e nas comunidades.

