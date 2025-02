“Concurso da PC ‘estourou’ prazos e prorrogação não é mais possível”, diz Ribeiro

O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Eduardo Ribeiro (PSD), participou nesta quarta-feira, 26, do programa Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, e abordou temas como o fim do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de 2017 e a troca de comissões com o colega de partido, Pablo Bregense (PSD).

Eduardo Ribeiro explicou que o concurso da Polícia Civil de 2017 já esgotou todos os prazos de prorrogação e que, do ponto de vista jurídico, não há mais como estendê-lo. “O concurso de 2017 convocou em torno de 517 pessoas. Esse certame já estourou todos os prazos de prorrogação. A gente até tentou ver alguma possibilidade jurídica, mas, constitucionalmente, não é mais possível. Ele estourou e, eu acho, até ultrapassou os limites, até porque teve a questão da pandemia, que deu pra prorrogar. Então, não há mais a possibilidade jurídica de prorrogação”, afirmou.

O deputado reforçou que o governo está estudando a realização de um novo concurso com mais vagas para atender à demanda por efetivo na Polícia Civil. “O que o governo está estudando, e que foi passado, é um novo concurso com mais vagas, para dar oportunidade a outras pessoas de fazerem. Infelizmente, me parece que é a informação oficial de que não é mais possível a prorrogação, do ponto de vista jurídico”, destacou.

Ribeiro também destacou a necessidade de fortalecer a Polícia Civil, que enfrenta carência de profissionais. “Eu tô torcendo que saia o quanto antes, e eu acho que é uma necessidade. A gente precisa estar sempre fortalecendo a Polícia Civil, que tem necessidades de efetivo. E, óbvio, que se dependesse do parlamento, seria a convocação das pessoas. Eu preciso deixar bem claro: nós defendemos a convocação. O que ocorre é a LRF [Lei de Responsabilidade Fiscal] e outras questões que são colocadas por ponto de gestão e fogem da nossa alçada. O que a gente quer é que venha um novo certame e que essas pessoas possam estar participando novamente”, pontuou.

Eduardo Ribeiro também comentou sobre a troca de comissões com o colega de partido, Pablo Bregense (PSD). Segundo ele, Bregense deve assumir a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, enquanto Ribeiro deve migrar para a Comissão de Segurança Pública.

“O Pablo deve assumir a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, e eu devo ir para a Comissão de Segurança. Foi um acordo partidário, e ele está querendo fazer um mandato voltado para essa área. A gente fez um trabalho bonito na Comissão da Criança e do Adolescente, mas a gente acaba colocando pra ele desenvolver o trabalho dele, que é para as crianças. Inclusive, o Pablo Bregense é chamado de Tio Pablo”, explicou Ribeiro.

